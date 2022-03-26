المؤبد لـ3 متهمين قتلوا شخصا بمدينة نصر بعد 3 أيام من الشجار معه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، بارتكاب جريمة قتل بمدينة نصر وإلزامهم مصاريف الدعوى الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

أمر الإحالة: المتهمون استخدموا أداتين للقتل

وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، أنهم قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، بأن بيتوا النية وتفكروا برؤية وقصدوا المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به بعد أن أعدوا لغايتهم أداتين «سكين وشمروخ»، وما أن أبصروه حتى انهالوا عليه ضربًا بأداتهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه، ولم يتركوه حتى أيقنوا وفاته، محدثين إصابته برأسه والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة معاون المباحث في القضية

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بأنه تلقى بلاغًا بالواقعة فانتقل على إثره لمسرحها لإجراءات الفحص، وبإجرائه للتحريات حول الواقعة، تبيّن ارتكاب المتهمين لواقعة قتل المجني عليه بباعث الانتقام منه إثر مشاجرة دارت بينهما قبيل الواقعة بثلاثة أيام.