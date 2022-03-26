عاجل.. موعد عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة في مسجد الشرطة

رحل الفنان أحمد حلاوة عن عالمنا، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 73، وذلك بعد صراعٍ طويل مع المرض، إذ كان مصابًا بفيروس كورونا، وحجز في المستشفى بعد نقله إليها.

وحددت أسرة الفنان أحمد حلاوة عزاءه؛ ليكون يوم الاثنين المقبل، حسبما صرح الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، حيث قال إن العزاء سيكون يوم الاثنين المقبل، في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

عزاء الفنان أحمد حلاوة

وتُشيّع جنازة الفنان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان سامح الصريطي، وعصام السقا، ومنير مكرم، وإيهاب فهمي، وعدد آخر من المشاهير.