وصول جثمان أحمد حلاوة لمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل أحمد حلاوة للمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، تمهيدًا لصلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى جسده الثرى في مقابر الأسرة.

صاحب «النعش» الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، سامح الصريطي، عصام السقا، ومنير شوقي، وعلي كمال.

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة، رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ73 عامًا، متأثرًا جرّاء إصابته بفيروس كورونا الذي طاله في شهر فبراير الماضي، وجرى حجزه بغرفة العناية المركزة، إلا أن صحته تدهورت وفقد النطق، ودخل في غيبوبة، الأمر الذي تسبب في شائعات وفاته، حتى فارقت روحه الحياة في الساعات الماضية.