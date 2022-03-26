عاجل.. تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض 5 أطفال بمدرسة بالمعادي لـ29 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة عامل أسانسير بإحدى المدارس بمنطقة المعادي؛ لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 أطفال وهتك عرضهن أثناء تواجدهن داخل حمام المدرسة، لجلسة 29 مارس لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر محمود عبدالرشيد وعمر عاشور.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم «ع. م، 48 عاما»، في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي، بأنه حال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد، خطف بالتحايل المجني عليهم الأطفال كل من: «س. ا»، «خ. م»، «ف. م» « ل. ا» «ز. و»، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.