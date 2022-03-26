في اليوم العالمي للمسرح.. 1.4% زيادة فى الفرق المسرحية الوطنية خلال 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 26/ 3 /2022 بيانا صحفيا لليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام والذي أقرته " منظمة اليونسكو " بمناسبة افتتاح مسرح الأمم عام 1962.

حيث يسهم فن المسرح في تمثيل الواقع حيث يمثل جميع القضايا التي تحدث في المجتمع بصورة واضحة أمام الناس فالمسرح هو تاريخ الشعوب والحضارات وربط المجتمعات بعضها ببعض.

ومن أهم المؤشرات ما يلي :

- بلغ عدد المسـارح 40 مـسرحـاًًً عام 2020 وهو نفس عدد العام السابق.

- بلغ عدد المشاهدين 289 الف ًًً مشاهد عام 2020 .

- بـلغت جملة إيرادات دور المسارح العامة 26 مليون جنيها عام 2020 مقابل 58 مليون جنيها عام 2019 بانخفاض قدرة 55.17% . ويرجع ذلك الى جائحة كورونا التى اجاحت البلاد منذ عام 2020.

- بلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 72 فرقة عام 2020 بزيادة

قدرها 1.4 % .

و بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 1754عرضا عام 2020 .

كما بلغ عدد المشاهدين 261 ألف مشاهد عام 2020 .

-- بلغ عدد الفرق الاجنبية 20 فرقة عام 2020 .

و بلغ عدد العروض 42 عرضا عام 2020 .

كما بلغ عدد المشاهدين 11 ألف مشاهد عام 2020