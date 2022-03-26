«س و ج» عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 قبل انطلاقها غداً

ساعات قليلة وتبدأ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2022 التي تطلقها وزارة الصحة والسكان بداية من غد الأحد وتستمر على مدار 4 أيام كاملة في مختلف محافظات الجمهورية بالمجان، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 من خلال نظام السؤال والجواب.

متى تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ومتى تنتهي؟

من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد وتستمر على مدار 4 أيام كاملة، على أن تنتهي الحملة يوم الأربعاء المقبل 30 من شهر مارس الحالي.

هل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مجانية؟

أكدت وزارة الصحة والسكان أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانية دون دفع أي مقابل، وعلى مستوى جميع المحافظات.

ما أهمية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال؟

تهدف الحملة إلى رفع المناعة المجتمعية عند جميع الأطفال، إلى جانب المحافظة على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ما عمر الأطفال المستهدف خلال الحملة؟

أوضحت وزارة الصحة أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف كل الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، سواء مصريين أو المقيمين في مصر من غير المصريين.

أين توجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال؟

توجد الحملة في مختلف محافظات الجمهورية والمناطق والقرى البعيدة، إلى جانب أماكن التجمعات مثل الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومحطات الأتوبيسات، مع الميادين الكبرى، والمولات التجارية، وتوجد أيضاً فرق ثابتة في مراكز ومكاتب الصحة مع الوحدات الصحية.

مما تتشكل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال؟

تتكون حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من عدد 45 ألف فريق طبي، يشملون عدد 90 ألف فرد، وجميعهم مدربون على أعلى مستوى، إلى جانب فرق إشرافية مركزية داخل الوزارة، وآخرين في مختلف المديريات والإدارات الصحية.