الساعات الأولى داخل «المحامين» بعد وفاة رجائي عطية.. حزن وصدمة «فيديو»

وضعت نقابة المحامين شارة أسود على مبنى النقابة من الخارج، نعيا لرحيل رجائي عطية نقيب المحامين الذي رحل صباح اليوم عن عالمنا، أثناء جلسة محاكمة داخل محكمة إمبابة في الجيزة، حيث حرص على مساندة زملائه وحضر للمرافعة بنفسه، إلا أنه سقط أثناء الجلسة نتيجة تعرضه لحالة إغماء، ونُقل على الفور إلى مستشفى الصفا وتمت محاولة إسعافه، حسبما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.

الحزن يسيطر على نقابة المحامين

وشهدت نقابة المحامين حالة من الحزن الشديد بعد رحيل نقيبها صباح اليوم.

من جانبه كشف أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، حيث أوضح الضو أنه سيتم أداء الصلاة على الجثمان في مسجد عمر مكرم، عقب صلاة العصر، ومن ثم سيتم نقل الجثمان إلى مقر النقابة العامة حتى يتم تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

مصير مقعد نقيب المحامين بعد رحيل رجائي عطية

وعن مصير مجلس نقيب المحامين، بعد رحيل رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، كشف الضو أنه سيتم إجراء انتخابات من أجل اختيار رئيس جديد لمجلس النقابة يكمل المسيرة التي بدأها الراحل رجائي عطية.

وأشار الضو إلى أن آخر القرارات التي عمل نقيب المحامين على إصدارها قبل وفاته هو قرار زيادة المعاشات للمحامين، والذي توقف إقراره بشكل رسمي والعمل به بسبب الوفاة المفاجئة للنقيب.

زيادة معاشات المحامين

وأشار إلى أن أعضاء مجلس نقابة المحامين سيعملون جاهدين على إتمام الخطوات الأخيرة لمسألة زيادة معاشات المحامين، حتى يخرج للنور ويتم العمل به، تنفيذا لرغبة عطية وسيرا على خطاه.

ولفت إلى أنه في أول اجتماع لمجلس النقابة سيتم مناقشة تطبيق زيادة المعاشات، كما أكد الضو أن هذا القرار جاء من إحساس النقيب الراحل رجائي عطية بالمحامين وأحوالهم وحاجتهم الشديدة لقرار مثل هذا حيث قال: «هو كان محامي وعارف المعاناة التي تطرأ على المحامين مع المعاشات».