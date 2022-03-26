20 توصية مهمة من «الزراعة» للمحاصيل الشتوية: لا تستعجل إضافة الأزوت

تتعرض الزراعات الشتوية لحالة من التذبذب في درجات الحرارة بين الانخفاض الشديد والارتفاع المفاجئ، كما تتعرض أيضًا لرياح عاتية وسقوط أمطار وشبورة مائية، الأمر الذي يؤثر عليها في أوقات تستعد فيه المحاصيل الشتوية للنضج والحصاد، بينما تستعد بعض أشجار البساتين لموسم التزهير، نستعرض في التقرير التالي 20 تحذيرًا وتوصية من الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

نصائح مهمة للخضروات الصيفية

1- فيما يتعلق بالخضر الصيفية حديثة الشتل يجب عدم استعجال إضافة الأزوت، ومساعدة الزراعات على الاستعاضة واستعادة النمو بإضافة 400 جم طحالب، مضاف عليها 500 جم أحماض أمينية وسيتوكينين منخفض التركيز، يضاف عليها كيلو سماد متوازن 19 – 19 -19 / للفدان.

2- عدم استعجال زراعة المحاصيل الصيفية والانتظار حتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل لتجنب فترة التذبذبات الكبيرة في الحرارة، وهي زراعات (الذرة – السمسم – الفول السوداني – زهرة الشمس – القطن).

3- عدم صرف بوتاسيوم للبنجر الذي يزيد عمره عن 150 يومًا والرش ببورون 14% مرتين.

4- عدم إضافة منظمات النمو للبطاطس بعد 90 يومًا بغرض تحجيم الثمار، وإضافة مركبات البوتاسيوم والكالسيوم قبل الجمع بحوالي 15 يومًا حيث يجري الرش ببورون 14%، بمعدل 1 لتر مضاف للبوتاسيوم أسيتات أو ثيوسلفات البوتاسيوم 1 لتر على 300 لتر ماء للوصول إلى تحجيم معقول للثمار.

5- فيما يتعلق بالبطيخ والكانتلوب يجب عدم زيادة الأزوت إلا في صورة نترات كالسيوم، والاستعداد التام لموجات من التنفيل أو تشقق الثمار.

6- عدم رش الفراولة بالأحماض الأمينية تمامًا، ومتوقع ظهور العفن الرمادي بعد انتهاء موجة البرد وزيادة الشبورة والندى.

احذر الرش بمكونات تحتوي على أزوت

7- عدم رش المبيدات خلال هذه الفترة وخاصة النحاسية للمحاصيل التالية: «الكمون، اليانسون، الكراوية، الكسبرة، الشمر، الحمص والعدس» لأن معظمها في مرحلة ما بعد العقد وتكوين الحبوب، وتحتاج إلى إضافة مركبات البوتاسيوم لزيادة المادة الجافة بالحبوب.

8- عدم رش البسلة والفول بأي نحاسيات وإضافة سترات البوتاسيوم رشًا لمساعدة الحبوب على الامتلاء.

9- عدم رش البصل القنار بشكل مكثف، والانتظار بعد إجراء الرية الأولى.

10- عدم رش الثوم بمركبات تحتوي على أزوت خلال الفترة الحالية، ورش مركبات التحجيم والبوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت.

11- عدم رش الخرشوف بأحماض أمينية أو منشطات والرش فقط بالكالسيوم فوسفيت وسترات البوتاسيوم مع إزالة الأوراق الجافة والصفراء.

نصائح مهمة لمحاصيل القمح

12- عدم ري القمح إلا بعد الإطلاع على حالة الرياح، مع الري بسلفات البوتاسيوم.

13- عدم تأخير «حش» البرسيم والإسراع بالـ«الحشة» الحالية ليتمكن البرسيم من استعادة كفاءته بعد موجة البرد، إضافة حامض فسفوريك مع الرية المقبلة بواقع 7 لتر / فدان.

14- عدم رش المانجو بأي من منظمات نمو أو مثبتات عقد في فترة ارتفاع الحرارة.

15- عدم إطالة الفترة بين فترة تقليم العنب والرش بكاسرات السكون، ورش العيون التي بدأت تتفتح بالكبريت الميكروني.

16- فيما يتعلق بأشجار الفاكهة «المانجو، الزيتون، البرتقال والعنب» يجب الحذر الشديد من استخدام المبيدات خلال ارتفاع الحرارة، وخاصة عمليات الخلط غير المحسوبة مثل «الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي مع المبيدات الجهازي»، كما يمكن استخدام محفزات النمو أو رشات الخف أو رشات تثبيت العقد.

17- في حالة إجراء التلقيح للنخيل مبكر التزهير، قد نحتاج تكييس السوباطات والأصناف الأكثر تأثيرًا، ويجب الاهتمام بمصدر حبوب اللقاح والتكييس والتسميد خاصه البورون والفسفور والكالسيوم مهم جدًا، واختيار موعد التلقيح في أيام الدفء على أن يكون صباحًا وعدم استخدام حبوب لقاح جرى تخزينها، إذ يغلب عليها انخفاضًا في الحيوية، ويجب خلطها بحبوب لقاح حديثة، وأن تستخدم في الأصناف سهله التلقيح.

نصائح لمزارع الثروة السمكية

18 - لمزارع الثروة الحيوانية عدم زيادة التغذية على الأعلاف الجافة المنفردة، والبدء في الخفض منها بالتدريج قبل الارتفاع المنتظر في الحرارة مع تجهيز روافع المناعة والأحماض الأمينية والفيتامنات.

19- أما مزارع الدواجن فيجب ضبط فتحات التهوية في العنابر مع تجهيز روافع المناعة والأحماض الأمينية والفيتامنات، ومضادات الإجهادات الحرارية كالجليسين.

20- تجهيز روافع المناعة للمزارع السمكية مع تكثيف حمامات المضادات الحيوية.