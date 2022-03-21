القاهرة تستقبل أكبر وفد ألماني لبحث فرص التعاون الصناعي والاستثماري

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، علاقات وثيقة واستراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهودا مكثفة على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين والنهوض بها لأفاق متميزة تسهم في تنمية وتطوير الاقتصادين المصري والألماني على حدٍ سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع الوفد التجاري والاستثماري الألماني برئاسة «مارتن هيرنكنشت»، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، والذي يزور مصر حالياً لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطور الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وشارك في اللقاء السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري، ناصر حامد رئيس إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري.

نيفين جامع: اهتمام كبير من القيادة السياسية بالخبرات والتكنولوجيا الألمانية

وقالت الوزيرة إنّ القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتمامًا كبيرًا بتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجيا الألمانية في تطوير الصناعة المصرية، لافتةً إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصرية وبصفة خاصةً في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية وكذا مجالات الطاقة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة حيث تتماشي هذه الإجراءات مع التوجهات الحالية لألمانيا للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية

ووجّهت الوزيرة الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر والتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا التي تضمنت توقف سلاسل الإمداد من الصين والدول الآسيوية وتعليق الإنتاج في بعض المصانع الألمانية، حيث يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في التصدير منه إلى مختلف الأسواق من خلال إقامة مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، خاصةً في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر من حيث تيسير الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات إتاحة الأراضي وإصدار التراخيص.

وأشارت إلى أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار التي تتضمن الاستقرار الأمني، وتوافر الإطار التشريعي والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة، فضلاً عن الطلب المحلي الكبير والقدرة على النفاذ لأسواق إقليمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ولفتت «جامع»، إلى أهمية تكثيف الجهود بين الحكومتين المصرية والألمانية لاستمرار التعاون وتطوير الصناعة المصرية إلى الجيل الرابع من الصناعة والاستفادة من التحول الرقمي من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز الألمانية لتنفيذ عدد من المشروعات أهمها المنصة الرقمية للصناعات المصرية، ومركز الابتكار والتميز، ومشروع إنشاء أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع، مشيرةً إلى حرص مصر على استمرار تعاونها مع الحكومة الألمانية في مجالات التعليم الفني وتدريب للشباب وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في هذا المجال لا سيما في ظل البرنامج الذي أطلقته «رؤية مصر 2030» للتعليم والتدريب الفني والمهني.

فرانك هارتمان: أكبر وفد اقتصادي ألماني يزور دولة أجنبية منذ بداية جائحة كورونا

ومن جانبه أوضح السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة أن هذا الوفد من الشركات الألمانية يعد أكبر وفد اقتصادي ألماني يزور دولة أجنبية منذ بداية جائحة كورونا، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية للسوق المصرية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية الكبيرة العاملة بالسوق المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة باستثمارات ضخمة إلى جانب شركات متوسطة فضلاً عن غيرها من الشركات الصغيرة الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وأضاف «هارتمان»، أن الجانب الألماني يسعى للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة وبناء القدرات والتكنولوجيا وذلك من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي تقوم بدور محوري في مصر من خلال تأهيل الشباب وإعداد الكفاءات المتخصصة لسوق العمل سواء المصرية او الخارجية.‎

ومن جانبه أوضح الدكتور «مارتن هيرنكنشت»، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov أن ألمانيا الاتحادية ومصر ترتبطان بروابط ثنائية قوية تدعمها علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية واجتماعية وعلمية متميزة، مشيراً إلى الدور الهام لمؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية فى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة بصفة عامة ودولة مصر بصفة خاصة.

وأضاف أن الوفد المرافق له يتضمن مجموعة من كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجالات النقل والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات البترولية، مشيراً إلى أن هذه الشركات لديها رغبة أكيدة في الاستثمار في السوق المصرية سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة قام بتنظيمها المكتب التجاري المصري في برلين في ضوء جهود التمثيل التجاري للترويج للاستثمار بالسوق المصري، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من الوزراء والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار في مصر.