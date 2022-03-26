وزير القوى العاملة يوجه جامعة الأقصر لتقييم خريجي مركز تدريب «الطود»

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر إذ تفقد مركز التدريب المهني بالطود «الرضوانية سابقاً»، والورش الموجودة فيه ومنها ورشة الطاقة الشمسية، والتفصيل الخياطة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول وغيرها من الحرف الفنية، والتي تستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف.

توفير فرص عمل ومشروعات لائقة

يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وتفقد سعفان، في مستهل زيارته لمركز التدريب المهني يرافقه مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفة ورشة الطاقة الشمسية التي تتولى تدريب الشباب على تركيب وصيانة وحدات الطاقة، واستمع إلى أفكار الشباب المتدرب المبتكرة علي تطوير تلك الوحدات لاستخدامها في الحياة اليومية، داعياً الشباب إلى التمسك بأفكارهم وتنميتها لتكون مشروعات كبيرة سواء بمفردهم أو بفريق مكون من المتدربين والمتدربات خريجي الدورات التدريبية.

وأثنى سعفان، على الأفكار الحديثة التي ابتكرها المتدربين والمتدربات في أثناء عملهم داخل التدريب، والتي بواسطتها يمكن أن تحقق الدولة المصرية آمالها وطموحها نحو استغلال الموارد الطبيعية بصورة آمنة ومستدامة لكافة الأجيال، وخاصة في اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وحماية المناخ من جميع عوامل التلوث.

ووجه سعفان، مدير المديرية بالتواصل والتنسيق مع جامعة الأقصر لتتولى مهمة تقييم خريجي التدريب على المهن الموجودة داخل المركز، وتحديد مستواه لبدء تقديم المساعدة لهم في عمل مشروعات خاصة بهم بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

46 محاضرة تدريبية عن صيانة المحمول

كما تفقد سعفان ورشة صيانة المحمول داخل المركز، ومدتها 46 محاضرة تدريبية، يتمّ خلالها التعلم على كيفية التعرف علي أعطال المحمول وإصلاحها سواء ما يخص أعمال «الهارد وير والسوفت وير».

واطمأن وزير القوى العاملة من المتدربين على المستوى الذى وصلوا إليه ومدى استفادتهم من العملية التدريبية وطموحهم بعد التخرج من التدريب، موجهاً المديرية بمتابعة خريجي العملية التدريبية بعد الانتهاء من التدريب وتوفير فرص عمل للراغبين منهم أو مساعدتهم فى عمل مشروعات خاصة بهم بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

كما وجه سعفان مديرية القوى العاملة بضرورة استغلال المساحات المكانية الموجودة داخل ورش المركز وما حولها، والعمل على دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية داخل المحافظة من المهن داخل المصانع والشركات لتجهيز ورش تدريب عليها والإعلان عن ذلك لجذب الشباب على التدريب عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة والتقليل من معدلاتها على مستوى المحافظة والجمهورية بالكامل.

أما بالنسبة للمنتجات الزراعية المزروعة في نطاق المركز، فقد وجه وزير القوى العاملة بزيادة مساحة الأرض المزروعة وتنويع المزروعات، واستحداث وسائل ري حديثة للعمل على توفير المياه وتغطية أماكن الزراعة بالكامل، كما وجه بزيادة عدد الأشجار المزروعة حول مركز التدريب لإعطاء الشكل الحضاري والجمالي المطلوب للمركز.

وتفقد سعفان ورشة التبريد والتكييف التي يتمّ فيها المحاكاة الواقعية للأعطال الموجودة في بعض الأجهزة المنزلية كالثلاجات والفريزر ومبردات المياه والمكيفات بأنواعها لمدة 46 محاضرة كاملاً.

كما تفقد ورشة الفندقة الشاملة والتي ما زالت تحت الإنشاء والتطوير، موجهًا بسرعة استكمال مراحلها وتجهيزها لتكون على غرار الفنادق الكبيرة الموجودة داخل المحافظة، وتوفير التدريب فيها على كافة المهن المتعلقة بعملية الفندقة بشكل متكامل يضمن للشباب مستويات مهارية عالية في كل المهن.

وتفقد سعفان ورشة التفصيل والحياكة الموجودة داخل المركز، وأثنى على المنتجات التي قامت المتدربات بصنعها خلال فترة التدريب، مشجعاً الفتيات على المضي قدماً نحو تحقيق أحلامهم بعد انتهاء فترة التدريب بعمل مشروعات صغيرة لهم بالتعاون مع بعضهن البعض، والعمل على وضع خطط لتسويق منتجاتهم ودراسة الأسواق، موجها المديرية بتوفير كل الأجهزة والمعدات الحديثة التي تلزم الفتيات مثلها مثل المصانع الكبيرة الموجودة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وكان وزير القوى العاملة قد استمع خلال تفقده مركز التدريب لشرح من مدير مديرية القوى العاملة عبده هاشم والمدربين العاملين بالمركز، حول أعمال الورش التدريبية والمحقق خلال الفترة السابقة، وما توفره تلك الورش للشباب من تدريب مهني متقدم وفقاً لأحدث النظم التدريبية العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.