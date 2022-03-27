لماذا لا تخطط موسكو لقتل رئيس أوكرانيا؟.. عسكري روسي سابق يوضح

قال قائد السابق للقوة الروسية في الشيشان، أليكسي بوليكوفسكي، إن القوات الروسية لا تسعى لقتل أو استهداف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الرغم من أنها تدرك موقعه وترصده، وذلك في تناقض واضح لكثير من التقارير التي كانت تتحدث من قبل عن أن موسكو ربما تخطط لقتل الرئيس الأوكراني.

جنرال روسي: موسكو تحتاج زيلينسكي لتوقيع بعض الوثائق

وأضاف الجنرال الروسي المتقاعد، عبر «التليجرام»، وفقما نقلت قناة روسيا اليوم، أن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا، وأن القوات الروسية تستخدم خلالها أسلحة شديدة الدقة التي يمكنها خلال استهداف المناطق المهمة في أوكرانيا.

وتساءل بوليكوفسكي، لماذا لم تقصف القوات الروسية القصر الرئاسي الأوكراني أو مقر البرلمان، مُجيبا أن الأمر كان من الممكن تحقيقه في حال كان لذلك حاجة خلال تلك الأزمة القائمة، مستطردا: «إلا أننا بحاجة إليهم وخاصة زيلينسكي، حيث تحتاجه روسيا لتوقيع بعض الوثائق، حتى تتمكن من اختيار سلطة شرعية جديدة».

وأكد العسكري الروسي السابق، على أن بقاء زيلينسكي ورجاله على قيد الحياة يُعد أمرا ضروريا ليس فقط بالنسبة لموسكو، ولكن للعالم بأسره وللأوكرانين، موضحا: «وذلك حتى لا تأتي أجيال قادمة وتعتقد أنه كان هناك تغيير غير شرعي بالسلطة»، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

وأشار بوليكوفسكي، إلى أن القوات الأوكرانية فقدت سيطرتها الكاملة على الوضع، مشيرا إلى أن القطاعات العسكرية المختلفة والقوميين كل منهم يعمل في اتجاه مختلف، دون العودة إلى الحاكم أو الجهة الرئيسية.

القوات الروسية تدمر 117 منشآة عسكرية

وفي السياق، أعلنت القوات الروسية، عن تدمير 117 منشآة عسكرية أوكرانية، إلى جانب السيطرة على مركز قيادة عسكري تحت الأرض واستسلام 61 جنديا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إلى أن نصف هؤلاء الجنود الذين أعلنوا استسلامهم من كبار الضباط بالقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أنها مستمرة في تطوير سلاح الجيش رغم العقوبات.