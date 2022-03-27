إزاي تقدم في برنامج بنك المشرق لو عاوز تنضم للشركات والبنوك؟

أتاح بنك المشرق للباحثين عن مسار وظيفي مرموق في مجال تمويل الشركات وبنوك الاستثمار الفرصة لهم من خلال الانضمام لبرنامج «بنك المشرق الاستثنائي ACE» في دورته الثالثة، إذ يؤمن البرنامج لمنتسبيه فرصة خوض تجربة تعليمية رفيعة المستوى يشرف على تقديمها مجموعة من صفوة خبراء وقادة القطاع المصرفي.

ووفقا لـ بنك المشرق، فإن البرنامج يوفر لخريجيه فرصة الحصول على مسار وظيفي متسارع، كما يمهد الطريق أمامهم للانضمام إلى مجموعة من أفضل قادة المستقبل، مشيرا إلى فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج لعام 2022 للخريجين في الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والبحرين والكويت.

وأوضح البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كيفية وخطوات التقدم بطلب الالتحاق في البرنامج وذلك من الرابط التالي بالدخول هنــــا أو أرسل سيرتك الذاتية عبر موقع ACE@Mashreq.com .

من يمكنه التقديم للحصول على برنامج بنك المشرق

ووفق بنك المشرق يحق لفئات معينة الحصول على البرنامج إذ يبحث عن خريجيين استثنائيين متخصصين في التمويل، المحاسبة، أو إدارة الأعمال، فضلا عن أن إذا كنت حديثي التخرج أو بخبرة سنة واحدة يمكنك التقديم في البرنامج.

موعد بدء البرنامج

ويبدأ برنامج بنك المشرق في شهر مايو 2022، إذ يمكن التقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج والذى يكفل إضافة الى التجربة التعليمية و الوظيفية المرموقة كافة مميزات العمل الدائم منذ انضمامكم وخلال فترة التدريب وفقا لأفضل معايير الأجور والمكافآت التي يقدمها القطاع.

يذكر أن بنك المشرق يقدم أحدث عروضه بمناسبة الاحتفال بشهر المرأة وعيد الأم، إذ يتيح البنك إمكانية شراء هدية عيد الأم من خلال بطاقات المشرق الائتمانية جميع الأماكن المتعلقة بالتسوق فلم يحدد البنك مكان بعينه وذلك بمبالغ تصل إلى 21 ألف جنيه، فضلا عن الاستمتاع بخطط سداد مميزة دون فوائد وعلى 3 أشهر.