الدفاع المدنى السعودي يعلن السيطرة على حريق خزاني نفط في جدة

اعلن الدفاع المدني السعودي السيطرة على الحريق الناجم عن هجوم ميليشيات الحوثي على خزاني نفط في جدة، التابع لشركة أرامكو السعودية، وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وتواصلت منذ امس الجمعة جهودُ إطفاء الحريق، الذي شبّ في محطة توزيع البترول التابعة لأرامكو، وتم السيطرة على حريق الخزان الأول، صباح اليوم اليوم ،فيما شارك 50 فريقا ميدانيا فى عمليات إخماد الحريق

حريق شركة أرامكو اندلع أمس

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية لدء عملية عسكرية لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة،موضحا انه يستهدف حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية للحوثيين وضمانُ سلاسل الإمداد،قائلا "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى".