لقاءات مكثفة لوزير السياحة مع كبرى منظمي الرحلات لمصر

اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته القصيرة للعاصمة الألمانية برلين، بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع مسؤولي عدد من كبرى منظمي الرحلات المتعاملين مع المقصد السياحي المصري، وذلك بمقر السفارة المصرية ببرلين، منها Schauinsland Reisen، و LMX Germany، وSun Express، و Phoenix Reisen، و Condor، و Der Touristik .

وحضر هذه اللقاءات السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

تفاصيل زيارة الوزير إلى ألمانيا وبريطانيا

يأتي ذلك في إطار الزيارة القصيرة التي يقوم بها وزير السياحة والآثار لكل من المملكة المتحدة وألمانيا والتي بدأها يوم الثلاثاء الماضي لعقد عدد من اللقاءات الرسمية مع مسئولى السياحة الحكوميين، ورؤساء اتحادات السياحة بالبلدين، ومجموعة من اللقاءات المهنية مع وكالات السفر والسياحة ومنظمى الرحلات إلى مصر.

وخلال هذه اللقاءات استعرض وزير السياحة والآثار الوضع السياحي الحالي، وأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

كما تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة والتي تشمل الموسم السياحي الصيفى 2022 والموسم السياحي الشتوي 2022-2023، كما جرى بحث سبل التعاون لجذب المزيد من السائحين إلى مصر خاصة في ظل إشادة مسؤولي كبرى منظمي الرحلات بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، ولا سيما في ظل استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة إليها منذ يوليو 2020 لضمان صحة وسلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي وبما يضمن قضاء السائحين لإجازتهم في مقصد سياحي آمن.

أهمية السوق الألماني في السياحة

جدير بالذكر أن السوق الألماني يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أن مصر تعد من المقاصد السياحية المفضلة للسائحين الألمان للاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة والمتنوعة.