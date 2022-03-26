فرحات: مصر أصبحت جزءا من الاقتصاد العالمي بفضل برنامج الإصلاح

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك توجهات أمريكية وفقا لاعتقادها بخروج روسيا مهزومة من الأزمة الأوكرانية عسكريا، بإخراج الصين من الأزمة بخسائر فادحة، لافتا إلى أن الصين وروسيا وأمريكا يتعاملون مع الأزمة بأنها تمهيد لنظام عالمي مختلف متعدد الأقطاب.

وأوضح «فرحات» خلال استضافته بفقرة حوارية في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول وضع الصين في معسكر مع روسيا يمثل التهديد للنظام العالمي، لافتا إلى أنهم يعتبرون ذلك المعسكر تهديدا لمبدأ السيادة بالرغم من دفاع الصين عن ذلك المبدأ، وتتمسك بالحفاظ عليه.

فرحات: الصين لم تتأثر اقتصاديا كثيرا بالأزمة الروسية

وتابع «فرحات» أن الصين لم تتأثر اقتصاديا كثيرا بالأزمة لأن حجم علاقاته الاقتصادية بروسيا أقل من علاقته بالاتحاد الأوروبي وأقل من تعاملاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشرق الأوسط تأثر بالأزمة لاعتماده على روسيا وأوكرانيا كمصدر للسلع الأساسية مثل الغلال والأقماح، وكذلك التغيرات في سوق الطاقة العالمي.

الإصلاح الاقتصادي يعالج اختلالات الموازنة العامة وسعر الصرف

وأشار «فرحات» إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن في 2016 يعالج اختلالات الموازنة العامة وسعر الصرف، وجوهره الأساسي يقوم على اتخاذ مصر قرارها بأن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي بقواعده وآليات الأسواق، بالإضافة لكونها جزءا من حركة تدفقات رؤوس الأموال عالميا، مشيرا إلى أن البنك الفيدرالي حينما أقدم على رفع معدلات الفائدة أكد أن هناك جزءا من حركة رؤوس الأموال إلى الأسواق الأمريكية.