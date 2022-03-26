حياة كريمة: إطلاق قافلة «وصلة خير» لتوزيع مليون كرتونة قبل رمضان

كشف المهندس أحمد سعيد مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل إطلاق قافلة «وصلة خير» لتوزيع مليون كرتونة قبل شهر رمضان الكريم، موضحا أن وزن الكرتونة 11.5 كجم، فيما مكرونة، صلصة، زيت، سمنة، سكر، أرز، وفول، موضحًا: «إحنا مش بننام، وموجودين طول اليوم على مدار الساعة».

36 ألف متطوع في «حياة كريمة»

وأضاف سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «نعد للقافلة منذ شهر ونصف، بدءً من التحالف الوطني للعمل الوطني والتنموي، حيث نحاول توحيد الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين ومنع التضارب في الحصول على الخدمة مقابل حرمان مستحقين آخرين منها»، مشيرًا إلى أن المؤسسة لديها 36 ألف متطوع يساعد بشكل أو بآخر في المبادرات التي تنفذها.

محافظات المرحلة الأولى

وتابع مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة: «المرحلة الأولى في البحيرة والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ والمنيا وستنتهي الأسبوع الجاري على مستوى عملية الشحن، ولكن بالنسبة إلى عملية التوزيع، فإنها ستبدأ خلال الأسبوع لاحالي ونستهدف توزيع مليون كرتونة قبل بداية شهر رمضان بـ5 أيام».

وأكد، أن بعض المحافظات اكتمل توصيل كراتين المواد الغذائية لها، مثل دمياط، بورسعيد، السويس، الفيوم، الوادي الجديد، قنا بنسبة تتراوح بين 95% إلى 100%، والأولوية ستكون للصعيد فيما يتعلق بنقل المواد الغذائية.

49% نسبة الإنجاز في المبادرة

وواصل أن نسبة الإنجاز في المبادرة على الأرض تبلغ 49%، وسنستكمل الباقي الأسبوع الجاري، لافتًا إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم قواعد بيانات الجمعيات الأهلية الشريكة من أجل توحيد جهود العمل الأهلي، وكل جمعية ساهمت بقاعدة بياناتها وأبلغت بمستهدفاتها في شهر رمضان، وهو ما يترتب عليه حذف وإضافة الفئات المستحق.