انطلاق فعاليات فرح أسوان لتجهيز 100 عروس من اليتيمات.. «صور»

انطلقت منذ قليل فعاليات فرح أسوان لتجهيز 100 عروس من اليتيمات، بمحافظة أسوان، بجهود شباب المتطوعين من مؤسسة «حياة كريمة»، ومؤسسة «لبلدنا»، وتهدف «مبادرة فرح» للتواجد في كل محافظة، من باب إدخال الفرح على الأهالي، وقالت مؤسسة «حياة كريمة» في بيان لها: «مبادرة فرح في كل محافظة.. هنفرح كل أهالينا، حياة كريمة.. إيد بتساعد وإيد بتبني».

«حياة كريمة» تواصل عطاءها على أرض الواقع

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هدفها التي أطلقت من أجله، وهو توفير الرعاية، والحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بمحافظات الجمهورية كافة، فمنذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى المؤسسة لتبني عدد كبير من المبادرات تحت مظلتها، جاء آخرها مبادرة «المليون كرتونة» في رمضان، إذ أطلقت المؤسسة قافلة «وصل الخير» في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مبادرة التعليم حياة

كما أطلقت «حياة كريمة» مبادرة التعليم حياة، والتي وصلت إلى 3 محافظات، مستهدفة توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمي».

تركيب فلاتر مياه ضمن حياة كريمة

وفي إطار مبادرة حياة كريمة أعلنت محافظة الغربية، عن إطلاق فعالية تركيب 100 فلتر مياه بمنازل المستحقين بقرى حياة كريمة بالمحافظة، مجاناً، بالتعاون مع شركة الفارس لأنظمة معالجة المياه، إذ تم الانتهاء من تركيب 56 فلتر بعزبة عويس، قرية كفر سنباط، عزبة مشرف، قرية كفر شاهين، كفر نواي، قرية كفر الديب، قرية نهطاي، قرية السملاوية، قرية كفر الدغايدة، وقرية كفر ابري، على أن يتم تركيب باقي الفلاتر في القرى المستحقة في الأيام المقبلة.