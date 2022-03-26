نشر 1898 فريقاً لتطعيم 600 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالفيوم

كثفت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم من استعدادتها لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنطلق صباح غداً الأحد وتستمر لمدة 4 أيام تنتهي يوم 30 مارس الجاري، لتطعيم أكثر من 601 ألف طفل وطفلة ضد مرض شلل الأطفال، حيث عقدت مديرية الصحة اجتماعاً لمناقشة استعدادات المديرية، وتجهيز الفرق الثابتة والمتحركة لتطعيم العدد المستهدف من الأطفال، حيث جرى مناقشة مواعيد الحملة، ووضع خطط الإشراف، وتجهيز المستلزمات والطعوم، والتأكيد على سلاسل التبريد، وعمل الدعاية الكافية للحملة.

تجهيز 213 فريقاً ثابتاً و1685 متحركاً

وقال الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إنّ مديرية الصحة أعدت 1898 فريقاً طبياً، بينهم 213 فريقاً ثابتاً في الوحدات الصحية والريفية والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات، بالإضافة إلى 1685 فريقاً مُتحركاً في الشوارع والمدارس والأسواق والميادين المختلفة.

استهداف تطعيم 601751 طفلاً ضد شلل الأطفال

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة التطعيمات بمديرية الصحة بالفيوم، أنّ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 601 ألف و751 طفلاً وطفلة على مستوى المحافظة، تتراوح أعمارهم من يوم وحتى 5 سنوات، وذلك من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

الحملة تستمر 4 أيام بجميع مراكز الفيوم

وأضاف وكيل صحة الفيوم أنّ الحملة تستمر لمدة 4 أيام في جميع مراكز الفيوم، تنطلق بدءاً من غد الأحد، وتنتهي الأربعاء المُقبل، موضحاً أنّه عقد اجتماعاً إشرافياً في ضوء الاستعداد للحملة القومية للتطعيم، مع الدكتور جمال عياد، مشرف عام الوزارة على الحملة من الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة، والدكتورمحمد عبد التواب، مدير الشئون الوقائية، ووائل صبري، مراقب عام بوزارة الصحة، بحضور مديري الإدارات الصحية، ومديري الطب الوقائي، ومسؤولي غرف الطعوم، ومراقبي التطعيمات بالإدارة الصحية، وفريق التطعيمات بالمديرية.

مناقشة جميع الاستعدادت لانطلاق الحملة

وأشار إلى أنّ الاجتماع ناقش مواعيد الحملة، ووضع خطط الإشراف، وتجهيز المستلزمات، والتأكيد على سلاسل التبريد، وعمل الدعاية الكافية للحملة، موضحاً أنّه أعقب هذا الاجتماع اجتماعات أخرى في كل إدارة صحية، للتجهيز للحملة وتدريب العاملين بها.