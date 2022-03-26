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أسعار السيارات المستعملة موديلات 2003 إلى 2012: تبدأ من 40 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبداللطيف
03:40 م | السبت 26 مارس 2022
اسعار السيارات

اسعار السيارات

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار بالرغم من حالة الركود التي يشهدها السوق، إذ ارتفعت أسعار السيارات من مبلغ 2000 جنية إلى 5 آلاف جنيه في السيارات التي يبدأ سعرها من 40 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، وذلك حسب تصريحات عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن».

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات  إن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب حالة التضخم التي شهدها العالم، وخاصة بعدما أعلن وكلاء السيارات الحديثة عن رفع أسعار السيارات موديل 2022، مؤكدًا أن سوق السيارات المحلي شهد ارتفاعًا في الأسعار بشكل جزئي وكل سيارة على حسب مواصفاتها وحالتها.

وتستعرض الوطن أسعار بعض السيارات المستعملة في السوق المصري، وفقًا لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

فيات بيترا 2003

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات

                50,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                45,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

                55,000 جنيه

اسبيرانزا A213 2008

متوسط سعر المتداول في سوق السيارات

                50,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                43,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

                52,000 جنيه

جريت وول بيرى 2009

 متوسط متداول السعر الرسمي في سوق السيارات

                50,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                43,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

                55,000 جنيه

سوزوكى ماروتى 2012

متوسط سعر السيارات في سوق السيارات

                50,000 جنيه

أقل سعر متوسط في سوق السيارات

                48,000 جنيه

أعلى سعر متوسط في سوق السيارات

                53,000 جنيه

بروتون ويرا 2000

متوسط سعر السيارات في السوق

                51,000 جنيه

أقل سعر متوسط في سوق السيارات

                48,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

                55,000 جنيه

سايبا برايد 2006

متوسط سعر السوق السيارات

                51,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                48,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

                55,000 جنيه

سوزوكى فان تومنايا 2007

متوسط سعر السوق

                51,000 جنيه

أعلى سعر في سوق السيارات

                47,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات

                56,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1994

متوسط سعر في سوق السيارات

                52,000 جنيه

أقل سعر متوسط في سوق السيارات

                50,000 جنيه

أعلى سعر متوسط في السوق

                52,000

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