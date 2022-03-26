أسعار السيارات المستعملة موديلات 2003 إلى 2012: تبدأ من 40 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبداللطيف
03:40 م | السبت 26 مارس 2022
اسعار السيارات
شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار بالرغم من حالة الركود التي يشهدها السوق، إذ ارتفعت أسعار السيارات من مبلغ 2000 جنية إلى 5 آلاف جنيه في السيارات التي يبدأ سعرها من 40 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، وذلك حسب تصريحات عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن».
وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات إن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب حالة التضخم التي شهدها العالم، وخاصة بعدما أعلن وكلاء السيارات الحديثة عن رفع أسعار السيارات موديل 2022، مؤكدًا أن سوق السيارات المحلي شهد ارتفاعًا في الأسعار بشكل جزئي وكل سيارة على حسب مواصفاتها وحالتها.
وتستعرض الوطن أسعار بعض السيارات المستعملة في السوق المصري، وفقًا لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
فيات بيترا 2003
متوسط السعر المتداول في سوق السيارات
50,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
45,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
55,000 جنيه
اسبيرانزا A213 2008
متوسط سعر المتداول في سوق السيارات
50,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
43,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
52,000 جنيه
جريت وول بيرى 2009
متوسط متداول السعر الرسمي في سوق السيارات
50,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
43,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
55,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2012
متوسط سعر السيارات في سوق السيارات
50,000 جنيه
أقل سعر متوسط في سوق السيارات
48,000 جنيه
أعلى سعر متوسط في سوق السيارات
53,000 جنيه
بروتون ويرا 2000
متوسط سعر السيارات في السوق
51,000 جنيه
أقل سعر متوسط في سوق السيارات
48,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
55,000 جنيه
سايبا برايد 2006
متوسط سعر السوق السيارات
51,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
48,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
55,000 جنيه
سوزوكى فان تومنايا 2007
متوسط سعر السوق
51,000 جنيه
أعلى سعر في سوق السيارات
47,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات
56,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1994
متوسط سعر في سوق السيارات
52,000 جنيه
أقل سعر متوسط في سوق السيارات
50,000 جنيه
أعلى سعر متوسط في السوق
52,000