«الجيزة» تنتهي من رصف وتطوير ميدان الرماية ومدخل المنطقة الأثرية بالهرم

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لتيسير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الطرق في الانتهاء من رصف وتطوير المنطقة من ميدان الرماية وشارع الهرم، وحتى مدخل المنطقة الأثرية، لما لذلك القطاع من أهمية حيوية، خاصة وإنه يشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

تنفيذ أعمال رصف في البدرشين

كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم فرد طبقه السن بعد رفع الطبقة المتهالكة للطريق وإزالة البروز والتعديات للمحال والمنشآت بالحارة الأولى، وجاري استكمال أعمال التطوير بالطريق.

واطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال الرصف والتطوير بشارع «ترعة عبد العال 2» بحي بولاق الدكرور، حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع في المسافة من «ترعة عبدالعال 1» وشارع العشرين، وجاري استكمال الأعمال ليضاف لمنظومة الطرق بالمحافظة.

تركيب بلاط الإنترلوك واستكمال الترميمات في العجوزة

وتابع «راشد»، مجهودات حي العجوزة في وضع طبقة الرصف السطحية لشارع محمد عوف، بداية من شارع المتحف الزراعي حتى شارع 12، بالإضافة إلى تركيب بلاط إنترلوك واستكمال الطبقة الرابطة للترميم بشارع عيسى حمدي «نجيب محفوظ» ضمن خطه العام المالي الحالي، إلى جانب لستكمال أعمال تطوير شارع 26 يوليو وتوسعة الطريق بجوار سينما سفنكس لسهولة الحركة المرورية، حيث شملت الأعمال استبدال البلدورات المتهالكه بأخرى جديدة وتركيب بلاط إنترلوك ورفع كفاءة الأسوار المحيطة بالشارع وإحلال وتجديد لأعمدة الإنارة.

وفي إطار مجهودات تحقيق السيولة المرورية، واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال حي العمرانية، حيث تم نقل موقف سيارات السرفيس العشوائي بشارع الفريق كمال عامر «ترعة الزمر» سابقا بمنطقه شارع الثلاثيني ومنطقة الحسينية والتجهيز إلى أسفل محورالفريق كمال عامر من أمام شارع السلام - مستشفى الصدر، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وللتسهيل على المواطنين.