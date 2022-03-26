مع اقتراب شهر رمضان وزيادة عدد معارض السلع الغذائية بمختلف المحافظات، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في القاهرة والجيزة؛ وتتنوع أسعار الكرتونة حسب أنواع السلع والكميات الموجودة بداخلها، التتي تتوافر بمنا يتناسب مع إمكانات كل المواطنين.

وتبدأ أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في القاهرة والجيزة، من 52 جنيها وتشمل 6 أنواع من السلع، وهي: كيلو سكر، زجاجة زيت خليط 800 مم، كيلو أرز، كيس مكرونة 400 جم، برطمان صلصة 300 جم، وعبوة شاي 40 جم، علاوة على وجود أسعار أخرى لكرتونة وشنطة رمضان حسب الكميات والسلع.

وتسعى محافظة القاهرة، لتشجيع المواطنين والجمعيات على توزيع شنطة رمضان على الأسر البسيطة داخل المناطق الشعبية، وتقوم محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجمعيات بتوزيع 250 ألف «شنطة» على الأسر المستحقة بكل الأحياء.

التوسع في المنافذ والشوادر

وتواصل محافظتا القاهرة والجيزة، التوسع في إقامة معارض السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والسلاسل التجارية والمحلات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في القاهرة والجيزة

وأسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في القاهرة والجيزة، تختلف حسب احتياج كل مواطن، بالإضافة إلى العروض المقدمة داخل المعارض، ويجري توفير طبق البيض بـ50 جنيها، وكيلو السكر بـ10 جنيهات، وكيلو الأرز بـ10 جنيهات، و900 جرام لحمة مجمدة بـ60 جنيها، وكيلو الرقاق بـ25 جنيها، وزجاجة الزيت تبدأ من 20 جنيها، والسمن بـ20 جنيها، وأصغر عبوة شاي بـ4 جنيهات، وكيس الملح بـ75 قرشا، وبرطمان الصلصة بـ4.5 جنيه، والفرخة 1100 جرام بـ50 جنيها.

توافر السلع الغذائية

وقال فيصل عبدالعاطي المتحدث باسم الغرفة التجارية بالقاهرة، إن كل السلع متوفرة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة من المعارض التي تغطي كل الأحياء، لافتا إلى أن أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في القاهرة والجيزة، في متناول الجميع، والعارضون يطرحون كرتونة رمضان داخل المعارض بمكونات محددة لكن يمكن للمواطن اختيار تشكيل الكرتونة وفقا لاحتياجاته بالتنسيق مع التاجر أو شراء السلع وتعبئة كرتونة رمضان.