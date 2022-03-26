تعرف على أسعار معرض أهلا رمضان ببورسعيد.. السكر والأرز 10 جنيهات

يُقام معرض «أهلا رمضان» ببورسعيد في البازار الجديد على مساحة 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 36 منفذا، ويوفر كل احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة وياميش رمضان والمجمدات والبقوليات والأرز والسكر والدقيق وفوانيس رمضان وألعاب الأطفال والحلوى والألبان ومنتجاتها والعطور والبخور والعصائر وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد افتتح معرض أهلا رمضان، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، المقام بسوق البازار الجديد بشارع النصر أمام سوق الأسماك الحضاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أن معرض «أهلا رمضان»، مؤكدا على التجار توفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق مع استمرار المعرض حتى منتصف رمضان، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات والمصانع شاركت بالمعرض بمختلف السلع الغذائية، لتحقيق ثراء المعرض وتنوع المنتجات به بما يفي بكل متطلبات الأسرة، وخاصة كون السلع أقل في السعر من مثيلتها بالأسواق.

تعرف على أسعار السلع الغذائية فى معرض أهلا رمضان ببورسعيد

يتميز معرض أهلا رمضان ببورسعيد بأسعار مخفضة عن الأسواق وتتوافر فيه كل السلع والمنتجات التى يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان الكريم.

كيس المكرونة 5 جنيهات وعرض خمس أكياس بـ20 جنيها

كيلو السكر 10 جنيهات

كيلو الأرز 10 جنيهات

بلح السكوتي 20 جنيها بدلا من 30 جنيها

زيت بريمو 700 ميللى 21 جنيها

عصير معلبات حجم عائلى 10 جنيهات

تمر هندي 15 جنيها بدلا من 20 جنيها

علبة تونة قطع 20 جنيها

علبة تونة مفتتة 11 جنيها

سمن أميرة 30 جنيها

2 علبة صلصة 15 جنيها

أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان ببورسعيد

شهد معرض أهلا رمضان ببورسعيد أسعارا مخفضة للحوم والدواجن، تعرف عليها:

لحمة عمود 80 جنيها بدلا من 100 جنيه

بط العابد 47 جنيها

فرخة كيلو ونصف 65 جنيها بدلا من 85 جنيها

فرخة كيلو و100 جرام 45 جنيها بدلا من 65 جنيها

فراخ بانيه 75 جنيهات بدلا من 100 جنيه

شيش طاووك 60 جنيه بدلا من 90 جنيها

أوراك 35 جنيه بدلا من 45 جنيها

كبده 35 جنيها بدلا من 50 جنيها

أسعار الخضروات والفاكهة بمعرض أهلا رمضان ببورسعيد

تختلف أسعار الخضروات والفاكهة يوميا لكن يحرص معرض أهلا رمضان على بيع الخضروات والفاكهة بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بالأسواق

سعر كيلو البطاطس 6.5جنيه

كيلو البازنجان 8 جنيهات

كيلو البسلة 8 جنيهات

كيلو الفول الحريتى 6 جنيهات

كيلو الخيار10 جنيهات

كيلو البصل الأبيض 2.50 جنيه

كيلو فلفل أحمر رومي 15 جنيها

كيلو الفاصوليا 20 جنيها

3 كيلو برتقال 10 جنيهات

كيلو تفاح أصفر 25 جنيها

كيلو تفاح أحمر 17 جنيها

كيلو جوافة 15 جنيها