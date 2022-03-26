افتتاح معرض «أهلا رمضان» في مطاي بالمنيا لتوفير السلع.. تخفيضات 30%

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، افتتاح سلسلة معارض «أهلا رمضان» بعدد من مراكز المحافظة، حيث افتتح اليوم معرضا بمركز مطاي شمال المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية لدعم جميع المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، بالإضافة لمراعاة البعد الاجتماعي لكافة الفئات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، هشام عزام سكرتير عام الغرفة التجارية بالمنيا،، وعدد من الجهات المعنية.

الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها

ويقام معرض «أهلا رمضان» بحي جنوب المركز أمام مسجد صلاح الدين بمركز مطاي، وبالتعاون مع الغرفة التجارية، حيث شدد المحافظ، على الالتزام بقوائم الأسعار المعلن عنها.

ويضم المعرض جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها، ويقدم المعرض المنتجات بأسعار مناسبة من خلال العروض والخصومات التي تتراوح ما بين 20% - 30%.

مواجهة احتكار السلع والمغالاة في الأسعار

وأكد «القاضي»، أن المعرض يأتي في إطار استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، تزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض بجميع مراكز المحافظة ، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

وأشار إلى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرتي «كلنا واحد» و«أمان»، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع «جمعيتي»، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة.

وكان محافظ المنيا افتتح 6 معارض بمراكز (المنيا - ملوي - أبوقرقاص - مغاغة - سمالوط - بني مزار)، ويعد معرض «أهلا رمضان» بمركز مطاى هو المعرض السابع.