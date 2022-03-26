مدير عزل العبور يحذر من موجة سادسة لـ«كورونا» بعد رمضان: الالتزام مهم

كشف الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، حقيقة وجود موجة جديدة لفيروس كورونا كوفيد 19 خلال الفترة المقبلة: «نتوقع الموجة السادسة لفيروس كورونا بعد شهر رمضان المبارك 2022».

ولفت «ثروت»، إلى أن مصر حاليًا في نهاية الموجة الخامسة، وأن موعد الموجة السادسة متوقف على سلوكيات المواطنين خلال شهر رمضان المقبل، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ضرورة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا خلال شهر رمضان

وأضاف نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي لـ عزل كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا في نسب الإصابات بفيروس كورونا، لذلك يجب الإسراع للحصول على لقاح كورونا لغير مطعمين، والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، وضرورة عدم التهاون مع موجات الطقس المختلفة تجنبًا لأي أمراض تنفسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا، خلال الفترة المقبلة.

نصائح بتقليل الزيارات وتطبيق البعد الاجتماعي في رمضان

ودعا «ثروت» إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات، في شهر رمضان، مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة جسم الإنسان.

ومن ناحية أخرى، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة رفع درجة الجاهزية و الاستعداد خلال شهر رمضان، والتأكيد علي ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية والاستعداد لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.