سفيرة مصر في السنغال تطمئن الجمهور: «مفيش أمراض هنا متقلقوش من حاجة»

كشفت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، عن التجهيزات الخاصة باستقبال بعثة منتخب مصر، في داكار، قبل مواجهة الإياب المرتقبة في المرحلة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، والتي تجمع الفراعنة أمام أسود التيرانجا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 مارس.

المنتخب الوطني حقق فوزًا هامًا على نظيره السنغالي، بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها ستاد القاهرة، أمس الجمعة، في مباراة الذهاب، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر في نوفمبر المقبل.

كيف يتأهل المنتخب إلى كأس العالم؟

ويحتاج الفراعنة إلى التعادل، أو الخسارة بفارق هدف في مباراة العودة، حتى يضمن التاهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ مصر.

وأضافت خضر في مداخلة هاتفية: «نتابع وصول الطائرة والانتقال إلى الفندق، والسلطات السنغالية، ولا أعلم شيئا حتى الآن عن حضور الجمهور المصري المباراة»، لافتةً إلى وجود تنسيق بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة، والسفارة المصرية في السنغال، من أجل الترتيب لاستقبال البعثة وتوفير كل سبل الراحة.

سعة الاستاد

وتابعت، أن سعة الاستاد الذى ستقام عليها المباراة تصل إلى 50 آلاف مشجع، مشيرةً إلى أن فندق إقامة لاعبي المنتخب المصري يبعد 60 كيلو عن ملعب المباراة، لكن سيتم تسهيل الانتقال وفتح الطريق.

وأوضحت أن هناك حالة تحفيز شديدة في السنغال للمباراة: «يعلمون جيدًا أن المنتخب المصري ليس سهلاً، ويرغبون في تحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء، لكننا بإذن الله سنحقق الفوز»، ونصحت الجمهور بارتداء جاكت خفيف قبل الوصول إلى السنغال: «متقلقوش من حاجة ومفيش أمراض، وعاوزين عدد كبير من الجمهور».