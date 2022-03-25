استعدادات مكثفة وشاشات لمتابعة مباراة مصر والسنغال بـ«مهندسين أسيوط»

استعدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس أسامة محمد أنور نقيب مهندسي أسيوط، قبل قليل، لاستقبال الأعضاء وذويهم، لمشاهدة مباراة منتخب مصر والسنغال، التي تنطلق في التاسعة والنصف، بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

شاشات بملعب نقابة المهندسين

قال المهندس أسامة أنور، أن النقابة وفرت عددًا من شاشات العرض بملعب النقابة، الذي يتسع لما يزيد عن ألفي متفرج، وأخرى مختلفة الأحجام بساحات النادي، مع الانتهاء من كل الاستعدادات مع اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة.

دعوة عبر السوشيال ميديا لمشاهدة المباراة

أوضح نقيب مهندسي أسيوط، أن النقابة وجهت الدعوة عبر صفحتها الرسمية لأعضائها وذويهم لمشاهدة المباراة، وأنه كلف بالاستعداد التام لتلك الأمسية الكروية الهامة، وتوفير كل ما يحتاجه المشاهدون خلال المباراة، وحسن استقبالهم وتوجيههم إلى المقاعد المخصصة بنادي النقابة للمباراة، وحسن التعاون بين إدارتي النادي والأمن، لتقديم خدمة تليق بالمهندسين وأسرهم، متمنيًا الفوز للمنتخب المصري والتأهل لكأس العالم، وقضاء أمسية كروية ممتعة للمهندسين وذويهم.