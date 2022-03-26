الديهي: نعيش مرحلة إعادة رسم الخريطة السياسية الإقليمية والدولية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نعيش حاليًا مرحلة تغيير حقيقي، ولحظة إعادة رسم الخريطة السياسية الإقليمية والدولية وإعادة رسم خطوط وإنشاء تحالفات وتدوير زوايا على مرأى ومسمع المراقبين على الهواء مباشرة، موضحًا أن المصالح هي التي تحكم الجميع، وهذه المرحلة ليست مرحلة الولاء لفكرة أو الإيمان بأيدولوجية، وإنما صارت المصالح التي تحكم توجهات الدول، وهناك فارق كبير بين البحث عن المصالح والبحث عن ظهير أيديولوجي، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

العالم الآن تخلى عن معظم الأيدولوجيات التاريخية

وأوضح «الديهي»، أن العالم الآن تخلى عن معظم الأيدولوجيات التاريخية، ويشهد سقوط أقنعة وأيدولوجيات ومبادئ وثوابت أصبحت كالركام، مؤكدًا أن قمة العقبة الرباعية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، خرجت من مخرجات قمة شرم الشيخ الثلاثية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسرائيل وولي عهد أبو ظبي، مشددًا على أننا أمام إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة.

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر حاضرة بفاعلية أثناء رسم الخرائط الإقليمية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا الخميس الماضي، من الرئيس الأوكراني الذي وجه له الشكر على موقف مصر النبيل تجاه السياح الأوكران، وحفاوة الاستقبال البالغة لهم بالفنادق المصرية، فمصر دولة محترمة غير معتدية وليست طامعة أو توسوعية، وإنما دولة طامحة بأن يسود العالم السلام، ومصر لديها مشروع إصلاحي ضخم تسعى لاستكماله.

مصر لديها حياد دولي وانحياز إقليمي

وأضاف أن مصر لديها حياد دولي وانحياز إقليمي، ومصر دولة استطاعت أن تسير على حافة السيف، فهي تميل إلى الحوار والسلم، ودائمًا ما ترى أن المفاوضات الجادة بين الأطراف المتنازعة هي الحل لأي مشكلة.