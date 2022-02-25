توقعات أمريكية باستمرار ارتفاع أسعار زيت الصويا عالميا حتى 2023

قالت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقرير بشأن توقعات حول إنتاج الحبوب والبذور الزيتية، إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج وصادرات فول الصويا في الولايات المتحدة - أكبر منتج لفول الصويا في العالم - في العام التسويقي 2022-23 على مدار العام بسبب زيادة المساحات والإمدادات، على التوالي.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، من المتوقع أن يصل إنتاج فول الصويا إلى 4.5 مليار بوشل (122.5 مليون طن متري)، بزيادة 1% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 1% على مدار العام في المساحة المزروعة البالغة 88 مليون فدان، وهو ما يمثل معظم الزيادة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يظل محصول فول الصويا في الولايات المتحدة ثابتًا إلى حد كبير على مدار العام عند 51.5 بوشل / فدان ، مقارنة بـ 51.4 بوشل / فدان العام الماضي، وفقًا للتقرير.

صادرات فول الصويا الأمريكية في الفترة 2022-23 من المتوقع أن تصل إلى 2.15 مليار

وشهدت صادرات فول الصويا أيضًا ارتفاعًا حادًا في 2022-2023، وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن صادرات فول الصويا الأمريكية للفترة 2022-23 من المتوقع أن تصل إلى 2.15 مليار بوشل (51.5 مليون طن متري)، بزيادة 100 مليون بوشل عن توقعات 2021-22.

ومن المتوقع أن تكون الصادرات الأمريكية قوية نسبيًا خلال النصف الأول من عام التسويق مع الجفاف الحالي في أمريكا الجنوبية الذي يحد من إمداداتها القابلة للتصدير، ومع ذلك مع توقع زيادة حصاد أمريكا الجنوبية في أوائل عام 2023، من المرجح أن تحد المنافسة التصديرية في النصف الثاني من عام التسويق من المكاسب الأمريكية الإضافية.

فول الصويا الأمريكي للعام الثاني على التوالي

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن يرتفع سحق فول الصويا الأمريكي للعام الثاني على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 2.25 مليار بوشل (61.2 مليون طن متري)، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب المحلي المتزايد على زيت فول الصويا وبدعم من نمو الطلب على الوجبات.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أنه منذ أوائل عام 2021، أدى شح الإمدادات العالمية من الزيوت النباتية وزيادة الطلب على المواد الأولية للوقود الحيوي في الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار زيت فول الصويا وزيادة الطلب على السحق، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2022-23.