مشروع «خالد» بيكسب دهب.. يربي ديدان تأكل المخلفات وتحولها إلى سماد «فيديو»

«كومات علي الأرض، وأقفاص أفقية على الحوائط، في دور أرضي»، هذا هو مشروع تربية دودة «رد ويجلر»، والتي تعمل طوال 24 ساعة في تحويل المخلفات المنزلية والبقايا العضوية إلى سماد عضوي عالي الكفاءة، وتنتج أجود الأسمدة العالمية، دون الحاجة لأي أسمدة أو كيماويات، وذلك ضمن مبادرة «مزرعتك في بيتك» ويعمل بها خالد حلاوة وابنه «سعيد»، الطالب بكلية الهندسة في جامعة طنطا، ويكفي كيلو واحد من المنتج فدان أرض بكل فوائده.

الدودة تستخدم للتخلص من كل المخلفات العضوية

قال خالد حلاوة إن المشروع تستخدم فيه الدودة للتخلص من كل المخلفات العضوية التي تخرج من المطبخ وتلقى في الشارع، وبدلا من أن تتحول إلى قمامة في الشوارع تزكم الأنوف، نحولها إلى أسمدة عضوية من خلال ‏دودة «رد ويجلر»،‏ التي لا تحتاج إلا لمساحة صغيرة لتربيتها.

كيفية عمل مشروع تربية دودة رد وجلر

وأضاف «حلاوة» لـ«الوطن» أن الدود يأكل عنصر الكربون مثل كراتين البيض أو الورق أو غيرها، ويوضع في المياه، والدود يخرج مادة صفراء مثل مضاد حيوي، وله أبحاث علمية كبيرة في مختلف دول العالم والتي تعتمد علي الزراعة العضوية أو الأورجانيك وتمكنت إدارة المناخ الزراعي في وزارة الزراعة، من عمل أبحاث علي الدودة ويتم عمل دورة تدريبية كل شهر وتعطي عينات من الدود وكيفية استخدامه.

وأشار إلى أن هذه الدودة تشبه دودة الأرض في مصر المعروفة بـ«الطعم»، ولكن بخواص مختلفة، فالدود المصري يعيش على الطين، أما هذه الدودة فتعيش على الفضلات، وتحولها إلى سماد عضوي، والدودة لا توجد منها أي خطورة وتفرز مادة تكون كمطهر، ولا تحمل أي ميكروب، وإذا ظهرت في الضوء كثيرا تموت، والدود يوجد في مكان الأكل فقط، وحتى أقفاص الفاكهة نستخدمها في تكاثر الدود والتكلفة بسيطة ونضع وجبات أكل الدود.

الدودة تتكاثر إلى 20 خلال شهر واحد

وواصل: «نعمل كومات على الأرض لنأخذ الكمبوست، أو نضع الدودة في أقفاص للتكاثر، إذ أن معدل التكاثر مرتفع جدا، فالدودة الواحدة يمكن أن تتكاثر وتصل إلى 20 دودة في الشهر، ونستخدم بكتريا وطحالب ومياه».

وقال المهندس ياسر الجمل، مسؤول الإعلام بجهاز شؤون البيئة بالمنصورة، إن هذه الفكرة تجعل التخلص من المخلفات العضوية الموجودة في البيت، أمر سهل، و يتبقى سوى المخلفات الصلبة التي يسهل التخلص منها أيضا وتجعلنا نعيش في بيئة آمنة تماما، نظرا لما تسببه المخلفات العضوية من روائح كريهة ، وأضرار بيئية، و حولنا قش الأرز إلي كمبوست، ولكن ما تنتجه الدودة فيرمي كومبست، تخرج لنا الفيرمي، وأي شيء تحتاجه التربة.

رحاب المزين تعلن تطبيق الفكرة في الوحدة المحلية بشها

وفي سياق متصل تفقدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأميرة العقدة، رئيس الوحدة المحلية بشها، ووفد من إدارة البيئة برئاسة المركز هذه المبادرة اليوم، وأثنت علي الجهد المبذول فيها.

وقالت إن مركز ومدينة المنصورة سوف يكون اول مركز بمحافظة الدقهلية تنفيذا لهذه المبادرة وذلك تفعيلا لمبادرة «مزرعتك في بيتك» وسوف تكون بداية إطلاقها من الوحدة المحلية بشها للقضاء على المخلفات العضوية المنزلية وزراعة نباتات أورجانيك.