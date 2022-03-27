«مسلم» يشارك في مؤتمر «الإعلام وتجديد العقل المصري» بالأعلى للثقافة

يشارك النائب الدكتور محمود مسلم ورئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير «الوطن»، في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الثقافة في السابعة من مساء اليوم، وذلك بالتعاون مع لجان الإعلام والثقافة الرقمية والملكية الفكرية، وعدد من المسئولين عن المؤسسات الإعلامية تحت عنوان «الإعلام وتجديد العقل المصري» بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويتحدث مسلم في الجلسة عن رؤية مختلفة لصناعة المحتوى الإعلامي، كما يشارك في الجلسة الدكتور سمير مرقص، متحدثًا عن الإعلام والجمهورية الجديدة، والدكتور حسام لطفي، متحدثًا عن دور التشريعات الإعلامية فى تحديث الخطاب الإعلامي، ويدير الجلسة الإعلامى الكبير مفيد فوزي.

أهداف مؤتمر الإعلام وتجديد العقل المصري

يأتي المؤتمر إنطلاقًا من استراتيجية بناء الإنسان المصري 2030؛ باعتبار أن بناء الإنسان هو حجر الزاوية لتحقيق كل أهداف التنمية المنشودة، وهو ما دفع الحكومة إلى إفراد محور كامل فى خطة عمل الحكومة 2018-2022 بهذا المسمى، وظهر جليًا أيضًا فى أجندة التنمية المستدامة المكونة لرؤية مصر 2030.

ويقام المؤتمر بالتعاون بين عدد من لجان المجلس، وهي الإعلام وحماية حقوق الملكية الفكرية والثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، ويرتكز المؤتمر على عدد من المحاور العامة؛ من بينها درجة توافق الأداء الإعلامي مع توجهات الدولة من أجل تعزيز قيم المشاركة والمبادرة والابتكار والتفكير العلمي.

احتفالية الأوبرا بيوم الموسيقى العربية

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع دار الأوبرا احتفالية «يوم الموسيقى العربية والاحتفال بمرور 90 عامًا على انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932»، والذي تنظمه لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس برئاسة الدكتورة رشا طموم، بالتعاون مع المجمع العربي للموسيقى، وذلك غدًا الإثنين على مسرح الموسيقى العربية برمسيس.