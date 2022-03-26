الديهي: دعم إيران للحوثيين لضرب السعودية والإمارات خرق للأمن العربي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية؛ للتأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام، موضحًا أن تضامن مصر مع الشقيقتين السعودية والإمارات، تضامنًا حقيقيًا يتخطى مرحلة الكلمات والبيانات المتبادلة والمجاملات السياسية لأن أمن الخليج من أمن مصر.

ما يؤثر سلبًا على دول الخليج يؤثر سلبًا على مصر

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن كل ما يؤثر سلبًا على دول الخليج يؤثر سلبًا على مصر وبشكل مضاعف والعكس، فمصر أكبر دولة عربية وهي شقيقة للجميع، وتقف دائمًا مع الحق العربي، موضحًا أن اعتداء الحوثي المدعوم من إيران على الأراضي السعودية والإماراتية يمثل خط أحمر للدول الداعمة لجماعة الحوثي ويشعل المنطقة، مؤكدًا أن دعم إيران للحوثي لضرب السعودية والإمارات خرق للأمن القومي العربي ويمثل تهديدًا.

الديهي يهنئ فريدة الشوباشي بتكريم السيسي لها

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي أن الرئيس السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، تحدث عن احترام المرأة والقوانين الخاصة بحماية المرأة من الاعتداء الذي تتعرض له، وأن تكريم الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، على هامش الاحتفالية طال انتظاره وتكريم تستحقه كامرأة مصرية فريدة خاضت معارك كثيرة من أجل الوطن، ولها خط وطني واضح، مهنئًا الكاتبة فريدة الشوباشي: «تكريم وإشادة في وقت دقيق وتستحقينه وألف مبروك ونهنئ أنفسنا».

وعن التعامل مع صندوق النقد الدولي، أكد نشأت الديهي، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، ذكر أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، كما أن وزير المالية أعلن عن بدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج جديد لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، معقبًا: «ما باليد حيلة وبالتأكيد هذه خطوة مجبرين عليها؛ لأن الوضع صعب».

الديهي ينعى رجائي عطية

وفي نهاية الحلقة، نعى الديهي، نقيب المحامين رجائي عطية، إذ قال «فقدنا شخصية وطنية فريدة طالما أثارت الكثير من المواقف النبيلة، وهو المفكر الفقيه الذي سقط اليوم بساحة العمل وهو يمارس مهنته دفاعًا عن مجموعة من المحامين»، موضحًا أن رجائي عطية كان نموذج فريد ونموذج يُحتذى، ويمثل جيل من الأجيال الذين كتبوا وساهموا وفكروا وتفقهوا وفقهوا الناس، مضيفًا: «رحم الله الفقيد وكل العزاء لأسرته»، داعيًا للأسرة بالصبر والسلوان، مقدمًا العزاء لنقابة المحامين، ولجميع المحامين في مصر، «رجائي عطية رحل بجسده لكن بقيت مقالاته وأقواله وأفعاله، لله ما أعطى ولله ما أخذ».