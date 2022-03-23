مؤلف «يوتيرن»: دور توفيق عبدالحميد مفاجأة.. وريهام حجاج تمتلك «ستايل خاص»

قال السيناريست أيمن سلامة إنَّ مسلسل «يوتيرن» والمقرر له خوض ماراثون مسلسلات رمضان 2022 يعدّ التجربة الثانية التي يتعاون من خلالها مع الفنانة ريهام حجاج بعد أن قدما سويًا في رمضان 2020 مسلسل «لما كنا صغيرين»، بمشاركة محمود حميدة وخالد النبوي، وحقق وقتها نجاحًا ونسب مشاهدة عالية.

أيمن سلامة: في كيمياء بيني وبين ريهام حجاج

وأضاف «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هناك صداقة قوية تجمعه وريهام حجاج «في كيمياء بينا وهي من الفنانات المميزات، وتحرص أن يكون لها ستايل خاص بها وتهتم كثيرًا بكل التفاصيل».

وتابع: «عندما عرضت عليها فكرة يوتيرن رحبت جدًا، والمنتج جمال العدل تحمس للمشروع، والمسلسل يعتبر أول تعاون فني بيني والمخرج سامح عبدالعزيز، وهو من المخرجين المميزين الذين يملكون رؤية خاصة».

توفيق عبدالحميد وافق على الدور لاقتناعه بالعمل

وعن عودة توفيق عبدالحميد للتمثيل بعد انقطاع 12 عامًا من خلال مسلسل «يوتيرن»، قال أيمن سلامة: «عندما تم عرض الموضوع عليه وقرأ عدد من الحلقات، دوره المرشح إليه استفزه جدًا وأشعل حماسه، وتناقش معي ومع المخرج في تفاصيل كثيرة، وأثمرت هذه النقاشات عن موافقته، وبالتالي عودته بعد غياب، وهذا شرف كبير لي، وأستطيع القول إن دوره سيكون مفاجأة».

ومسلسل «يوتيرن» من بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، وفادية عبدالغني، ومحمود حافظ، وصفاء الطوخي، وهشام عاشور، وعصام السقا، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور الأحداث حول يارا الكردي، التي تتخلى عن وظيفتها باعتبارها ضابطة بحرية، من أجل زوجها، وخلال الحلقات تتعرض لحادث يكشف أمامها مفاجآت غير متوقعة تجعلها تكتشف حقائق لم تكن تعلم عنها شيئًا حتى بشأن أقرب الناس إليها.