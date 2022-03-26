هل تستطيع أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي؟.. خبير اقتصادي يوضح

يبدو أن أوروبا تفكر في الاستغناء عن الغاز الروسي، وأصبح هذا الأمر ضرورة ملحة منذ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا ربط أسعار الغاز بالروبل الروسي بدلا من الدولار الأمريكي للدول التي التي وصفها بـ«غير الصديقة»، لكن هناك شكوك حول قدرة القارة العجوز في تحقيق البديل.

وتؤكد روسيا مرارا أنها لن توقف الغاز عن أوروبا، وذلك رغم الحرب في أوكرانيا، ورغم العقوبات الغربية، في المقابل يرى مراقبون أن موسكو بحاجة إلى عوائد الغاز أكثر من أي وقت مضى لهذا لن توقفه.

أوروبا تبدأ التفكير في أولى خطوات الاستغناء عن الغاز الروسي

أمس الجمعة عقدت قمة لدول الاتحاد الأوروبي وطرح خلالها ضرورة تضافر جهود دول قارة أوروبا من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي، والذي تحول إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية تحول دون تحقيق العقوبات الغربية تأثيرها المرجو على موسكو، وفق ما نقل موقع «بلومبرج الشرق».

واليوم قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب من بولندا إنه لن يترك أوروبا رهينة احتياجها للطاقة الروسية، وذلك عقب الإعلان أمس عن صفقة كبير للغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية للدول الأوروبية، تصل إلى نحو 10% نهاية العام الجاري مما تستقبله الآن من روسيا، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

خبير اقتصادي: استغناء أوروبا عن الغاز الروسي أمر مستحيل

الاتحاد الأوروبي أعلن أن سيوقف فعليا الاعتماد على الغاز الروسي، في رد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن هذا الأمر يبدو مستحيلا وغير معقول بحسب الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، الذي يرى أنه حتى لو كانت القارة العجوز تعتزم ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة.

وأوضح «الإدريسي»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن الأزمة بالنسبة للدول الأوروبية أنه لا توجد بدائل عملية للغاز الروسي، بدليل أنه لو كات متوافرة لما ارتبغت أسعار الغاز أو النفط حول العالم.

الإدريسي: أي صفقات غاز لأوروبا مجرد مسكنات

ويرى الخبير الاقتصادي أن الحديث عن استغناء أوروبا عن الغاز الروسي مجرد تصريحات تأتي للشد والجذب بين روسيا هذه الدول في ضوء تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويرى «الإدريسي» كذلك أن أي حديث عن صفقات للغاز من دول أخرى مثل أمريكا وكندا هو مجرد مسكنات لن تساعد أوروبا في تلبية احتياجاتها من الطاقة، خصوصا الدول الصناعية الكبيرة مثل ألمانيا التي تعتمد على نحو 50% من احتياجاتها عل الطاقة الروسية.