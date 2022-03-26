تطورات الحالة الصحية لسمير صبري.. «الوضع لا يسمح بإجراء العملية»

تصدر اسم الفنان سمير صبري، محركات البحث في الساعات الماضية؛ رغبة من الجمهور في معرفة حالته الصحية، وخاصة أن سمير صبري يتواجد بمستشفى المعادي العسكري منذ فترة قاربت الشهر، وعن حالة سمير صبري الصحية، قال أحد المرافقين له، إنها مستقرة، وأصبح أكثر نشاطا وحيوية وبهجة وخاصة بعد رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي له ولحالته.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن سمير صبري غرفته دائما ممتلئة بأصدقائه المقربين منه الذين يسعون دائما على التواجد معه وزيارته والاطمئنان عليه، ومن بينهم المخرج مجدي أحمد علي، الذي زاره وأعطاه جائزة تكريمه عن فيلمه «2 شارع طلعت حرب»، الذي عرض مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ما أسعد سمير صبري للغاية وخاصة عندما عرف رسائل أصدقائه له من مهرجان الأقصر، وكمية الترحيب الشديد به خلال الإعلان عنه اسمه.

حسين فهمي ونيللي أبرز من يزورون سمير صبري

وقال المصدر، إن ميرفت أمين، وعمرو الليثي، وحسين فهمي، ودنيا وإيمي سمير غانم ونيللي، أبرز من زاروا سمير صبري، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين يهاتفونه دائما مثل عالم الآثار زاهي حواس، والإعلامي مفيد فوزي وغيرهم.

موعد وتفاصيل عملية سمير صبري

وعن موعد العملية، قال المصدر، إنه يتم تهيئته لها ولكن يحدث ذلك بصعوبة لكبر سنه؛ ما يجعل هناك صعوبة في تحديد موعد العملية، ولكن الأطباء يقدمون له رعاية طبية على أعلى المستويات ويقابلونه دائما بالابتسامة.

وأضاف المصدر، أن الجميع من أطباء وممرضين يحبون الحديث معه؛ لأنه دائما يرسل لهم الطاقة الإيجابية، ويحكي لهم الكثير من الحواديت.