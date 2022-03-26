وزير التعليم: سنجري امتحانات تجريبية لطلاب ثانية ثانوي في مادتين أو 3

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مدى إمكانية إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، على غرار طلاب الصف الأول الثانوي، فذكر أنه لم يكن من ضمن المخطط له في الوزارة إجراء امتحانات تجريبية لطلاب الصف الثاني الثانوي، والغرض الأول من إجرائه للصف الأول هو تعويدهم على هذه النوعية من الامتحانات وطريقة الامتحانات، «بس طلاب الصف الثاني الثانوي اتعودوا على الامتحانات قبل كده، ورغم كده جالنا طلبات أن الطلاب عاوزين امتحانات تجريبية واحنا سعداء بكده».

الثانوية العامة خصيصًا نظرًا لحساسيتها تحتاج لموافقات عديدة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ويعرض على قناة «القاهرة والناس»، «سعداء إن فيه اهتمام من الطلاب، وبالتالي هنحاول رغم إنها بتبقى موضوع كبير على فكرة، لأن فيه 650 ألف طالب في الصف الثاني الثانوي، فعدد هائل، وصناعة الأسئلة وتنفيذ الامتحان على الأعداد دي مش سهل، لكن هنعمله استجابة لطلباتهم بإذن الله بندرس دلوقتي المواعيد المناسبة وكده، بس مش هيبقى امتحان في كل المواد، يعني نختار مادتين أو ثلاثة».

موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالثانوية العامة

وعن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الثانوية العامة خصيصًا نظرًا لحساسيتها وارتباطها بالتنسيق والتسلسل الخاص بها، «محتاجة موافقات على حاجات كتير، بنعرض الشكل العام، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وكافة مؤسسات الدولة، لازم تُعرض الخطة على مؤسسات كتير، يعني قول بنتكلم خلال 10 أيام».