وزير التعليم: منصة الامتحانات التجريبية لأولى ثانوي نجحت بنسبة 100%

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، السر وراء إجراء امتحانات تجريبية للصف الأول الثانوي، فذكر أنه تم وضع التجربة للصف الأول الثانوي، كونهم لأول مرة يرون نظام الأسئلة الجديدة والأجهزة، وكان لابد من تعويدهم على ذلك، «خصوصًا إن امتحان التيرم كان ورقي، لذلك لم تتح لهم الفرصة زي اللي سبقوهم، التجربة بالنسبة لنا نختبر منصات جديدة للامتحانات، بنجرب أكتر من حل، نتفادى بيه مشاكل سبق ورصدناها، الحقيقة دي بالذات، كانت حصيلة جهد أربع سنوات».

المدارس الثانوية الحكومية جميعها مجهزة بالكامل

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه كلٌ من الإعلامية كريمة عوض، والإعلامي خيري رمضان، ويعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن المدارس الثانوية الحكومية جميعها مجهزة بالكامل، «فيها إنترنت، وسيرفر، وواي فاي وسوفت وير عالي جدا، ففي هذه المدارس نسبة نجاح المنصة الجديدة 100%، المدارس الخاصة أو غير المجهزة حاولنا نعمل فيها نفس المنصة، لكن هنا عملنا حل لا يعتمد على الانترنت بل يعتمد على الشبكات الداخلية، وكان مؤمن جدا».

ما يحدث في المدارس الخاصة ملهوش علاقة بامتحان عام زي الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «النظام ده لم يسمح بالغش الإلكتروني وده كان إنجاز كبير، عملنا الامتحانات في ثلاثة أيام وصلنا في المدارس الخاصة لنسبة نجاح المنظومة 95%، علمًا بأن لو هنستخدم هذه التكنولوجيا في امتحانات مهمة زي الثانوية العامة هتكون فقط في المدارس الحكومية المجهزة، ما يحدث في المدارس الخاصة ملهوش علاقة بامتحان عام زي الثانوية العامة».