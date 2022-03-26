رئيس وحدة الدراسات الإقليمية بالأهرام: حرب روسيا سببت مأزقا لأمريكا

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن الأزمة الأوكرانية الروسية تواجهها حرب إعلامية موازية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن أمريكا مدركة جيدا أن ما قامت به روسيا خلال الشهر الماضي من حرب سببت مأزق لها بالنسبة لحلفائها، ليس في أوروبا وحدها ولكن في مناطق مختلفة من العالم والشرق الأوسط.

«عز العرب»: يوجد تدخل أمريكي واضح في الشأن الروسي الداخلي

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التصريح الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم توضيح المقصود به خلال وقت لاحق أكد وجود تدخل أمريكي واضح في الشأن الروسي الداخلي، وذلك لأنه عندما يصرح بايدن ويطالب رئيس روسيا بالتنحي عن السلطة، فهو أمر يمثل تدخل في الشأن السياسي الروسي.

«عز العرب»: ارتباك واضح في السياسة الخارجية الأمريكية

وأوضح أن هناك ارتباكا واضحا في السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك لأن المرحلة قد تجاوزت الأزمة وانتقلت إلى مرحلة الحرب، والتي قد تنتقل إلى مرحلة ثالثة وهي الجلوس على طاولة التفاوض والتوصل لتسوية عادلة، بغض النظر عن مدى وجود خسائر بالنسبة لروسيا من حيث إطالة أمد المعركة التي يتحدث عنها بايدن.

وأكد أن روسيا تحاول استعادة أمجادها الماضية وإعادة النظر في هيكل النظام العالمي الجديد، حيث أن هناك فجوة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية تؤكد بأن روسيا تدشن ملامح لعصر جديد يشير إلى الانتقال الفعلي من الأحادية القطبية التي تمثلها امريكا إلى التعدديه في الجزء العسكري يمثله روسيا والاقتصادي يمثله الصين.