آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة.. فقد الوعي منذ 3 أيام

كشفت سحر أبو زهرة عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة وطلبت بتكثيف الدعاء لوالدها ليمد الله يده له ويشفيه، مؤكدةً أنه فاقد للوعي منذ نحو 3 أيام وقت دخوله المستشفى وأنهم حتى الآن لا يعرفون شيئا عن حالته وطبيعتها، والأطباء لا يخبرونهم بتفاصيل حالته حتى الآن، كما أنه تعرض أيضا لكسر في الحوض نتيجة فقدان الوعي وسقوطه بشكل مفاجئ.

وأكدت سحر عبد الرحمن في حديثها لـ«الوطن» أن والدها يوجد في العناية المركزة تحت إشراف الأطباء بمستشفى ابن سينا، مطالبة جميع جمهوره ومحبيه بتكثيف الدعاء له.

نهال عنبر تتابع آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وتابعت الفنانة نهال عنبر عضو، مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن ملف الخدمات بالنقابة، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة وزيارته أكثر من مرة منذ دخوله المستشفى.

وكان آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة في حفل زفاف حفيدته سارة صبري، والذي انتشر كثيرا على السوشيال ميديا، وكان عبد الرحمن أبو زهرة يرقص معها بالعصا في أثناء الفرح، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا.

عبد الرحمن أبو زهرة ورحلته مع فيروس كورونا

وعبد الرحمن أبو زهرة كان يعاني مؤخرا، وبالتحديد في يناير الماضي من مضاعفات فيروس كورونا ولكنه تخطى الأزمة الصحية على خير، وتواصل وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي معه للاطمئنان على صحته، وكتب نجله عبر «فيس بوك»: «تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة، باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته والتحدث إليه، مما كان له أكبر الأثر الإيجابي على معنوياته».