مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب بـ«طائرة الأحلام» إلى السنغال

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران رحلة خاصة رقم MS 3042 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، غدا الأحد، متجهة مباشرة إلى مطار العاصمة السنغالية داكار، لنقل بعثة منتخب مصر، لملاقاة نظيره السنغالي، في مباراة الإياب من المرحلة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تقرر أن يكون تشغيل رحلة المنتخب الوطنى الأول إلى السنغال، بأحدث طائرات أسطول مصر للطيران من طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم «طائرة الأحلام» والمزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية ومقاعد flat Bed، لتوفير سبل الراحة لنجوم المنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم الوصول للمونديال.