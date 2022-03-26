عاجل.. إصابة مفاعل خاركيف النووي في أوكرانيا بقصف روسي

قالت صحيفة «إندبندنت» كييف الأوكرانية، إن قصفا روسيا أصاب مفاعلا للأبحاث النووية في مدينة خاركيف الواقعة شرق أوكرانيا، وذلك في وقت تمكنت فيه القوات الروسية من السيطرة على مدينة سلافيوتيتش شمال العاصمة الأوكرانية «كييف»، وسط مخاوف وقلق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة تشيرنوبيل ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

ويأتي ذلك تزامنا مع مرور شهر على بدء روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ أعلنت كذلك موسكو مرحلة ثانية من العمليات تقول إنها تستهدف ما أسمته تحرير الشرق الأوكراني.

جارديان: مفاعل معهد خاركيف للفيزياء يتعرض للنيران الروسية

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن مفاعل الأبحاث النووية في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا يتعرض لنيران روسية متواصلة، فيما لم تتمكن السلطات الأوكرانية بعد من تقييم الأضرار التي لحقت بالموقع بسبب القصف المستمر.

وتثار مخاوف دولية من إمكانية وقوع انبعاثات ضارة من المنشآت النووية الأوكرانية جراء القصف الروسي وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل شهر، حيث سبق ووقع حريق في محطة زابوريجيا النووية.

وتقول موسكو في المقابل إنها تسيطر على مثل المنشآت النووية لحمايتها من أي خطة محتملة لمخربين أوكرانيين اتركاب أعمال عدائية بها، بحسب وصف وزارة الدفاع الروسية.

سلافيوتيتش القريبة من تشرنوبيل تحت السيطرة الروسية

وفي نفس السياق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تراقب الوضع في مدينة سلافيوتيتش التي يسكن فيها عاملو محطة تشرنوبيل التي يوجد بها محطة نووية كبيرة، وفق ما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل.

وألقى عمدة بلدة سلافيوتيتش الصغيرة الواقعة بالقرب من موقع تشرنوبيل خطابًا قال فيه إنه على الرغم من أن المدينة الآن رسميًا تحت الاحتلال الروسي، إلا أن سكان المدينة التقوا المحتلين باحتجاج جماهيري وتعهدوا بالإبقاء على المدينة الأوكرانية، على حد قوله.

جارديان: خاركيف ثاني أكثر مدن أوكرانيا تعرضا للقصف

وقالت صحيفة جارديان البريطانية إنه من المحتمل أن تكون مدينة خاركيف ثاني أكثر مدن أوكرانيا تعرضًا للقصف بعد ماريوبول، حيث تتكدس الجثث في فناء المشرحة والصواريخ والصواريخ تتساقط كل يوم، وفقا للصحيفة.

وأضافت: «لكن سكانها يتمتعون بالمرونة، ويحافظون في أعماق أنفسهم للحفاظ على المدينة نظيفة ورفع الروح المعنوية».

وقال حاكم المدينة أوليه سينيهوبوف لصحيفة الأوبزرفر: «نحن خائفون، لكن علينا أن نظهر للناس أن الوضع تحت السيطرة وكل يوم نقترب من النصر».