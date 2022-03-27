«التموين»: اللحوم الحية متوفرة في 40 ألف منفذ حكومي.. والكيلو بـ120 جنيها

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إن هناك تباين في الأسعار بين المنافذ الحكومية ومنافذ القطاع الخاص، وهو أمر طبيعي لأن الدولة تتدخل في المنافذ الحكومية بالتنسيق مع كبار التجار، لافتا إلى أن اللحوم في القطاع الخاص تبدأ من 170 جنيها؛ بينما في المنافذ الحكومية 120 جنيها للكيلو.

وأوضح «عشماوي» خلال استضافته ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، والمذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية وصلت إلى 40 ألف منفذ، وحرية الاختيار متاحة للمستهلك، مشيرا إلى المجتمع المصري يتضمن العديد من الشرائح الاستهلاكية منها ذات الدخل المنخفض والمتوسط والعالي.

عشماوي: شوادر أهلا رمضان منتشرة على مستوى الجمهورية

وأشار «عشماوي» إلى أن شوادر أهلا رمضان منتشرة على مستوى الجمهورية، ولكن المواطن يستسهل أحيانا ويشتري من منفذ القطاع الخاص المجاور لمحل سكنه، موضحا أن الحكومة أعلنت أماكن السلع المدعمة وأسعارها وأماكن السوبرماركت التي تقدم سلع مخفضة في بعض أقسامها.

النمو في الاقتصاد العالمي تزايد بعد كورونا ووصل إلى 5.9%

وأضاف «عشماوي» أن الأسعار تأثرت مع الحرب الروسية الأوكرانية وظهر ذلك في سلاسل الإمداد وتباطؤ الاقتصاد، لافتا إلى أن معدل النمو في الاقتصاد العالمي تزايد بعد كورونا ووصل إلى 5.9% وهو أعلى معدل نمو منذ 2008، موضحا أن اليوم الاقتصاد العالمي تعرض للانكماش مرة أخرى وقل الإنتاج وتأثرت سلاسل الإنتاج، وتأثرت الموانئ بدأت الدول في زيادة مخزونها تحسبا لظروف الحرب.

وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة، على أن مصر وضعت حظر تصدير لفترة محددة لبعض السلع بالتزامن مع الأزمة الراهنة، ونستورد الزيوت لعدم مناسبة المناخ لدينا لزراعتها.