رئيس أوكرانيا: من المستحيل الحفاظ على ماريوبول دون مقاتلات ودبابات

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن من المستحيل المحافظة على مدينة «ماريوبول» الساحلية دون الحصول على مقاتلات والمزيد من الدبابات، معبرا عن خيبة أمله بسبب عدم الحصول على طائرات «ميج 29» البولندية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار زيلينسكي، إلى احتمالية أن تهاجم روسيا بعض الدول المجاورة إذا لم تحصل «كييف» على مقاتلات.

50 مواطنا بيلاروسي يقاتلون في أوكرانيا ضد قوات موسكو

بدوره، أعلن الأمن في بيلاروسيا، أن 50 مواطنا يقاتلون في أوكرانيا ضد قوات موسكو في صفوف تنظيم الكتيبة البيلاروسية"التي تشاطر «النازيين الجدد» نشاطهم في أوكرانيا، وتعد زهاء 200 فرد.

وكانت صحيفة «التليجراف» البريطانية، نقلت عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، قولها إنه يمكن رفع العقوبات على موسكو إذا التزمت روسيا بإنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

بدورها، قالت الوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية، إنها تراقب الوضع عن كثب في «سلافيوتيتش» بعد سيطرة القوات الروسية عليها.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في تصريح مكتوب لوكالة الأنباء الفرنسية «"رانس برس»، أن واشنطن أكدت لبلاده أنها لا تعارض تسليم بولندا مقاتلات لـ قوات أوكرانيا، موضحا أن الكرة الآن في ملعب «وارسو».

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بإمكان رجال الأعمال الروس الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري في بلاده، طالما أنهم يحترمون القانون التركي والدولي.

وفي سياق آخر، وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإطلاق التحقيق في ملابسات تدنيس نصب الأدميرال الروسي فيودور أوشاكوف في اليونان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مخربون يدنوسن نصب تذكاري روسي في جزيرة كيركيرا اليونانية

ودنس مخربون النصب التذكاري في جزيرة كيركيرا اليونانية، فيما نشرت السفارة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي في اليونان صورة للنصب ملطخا بالطلاء الأحمر، كما بعثت السفارة مذكرة لوزارة الخارجية اليونانية للمطالبة بالتحقيق في الحادث ومعاقبة المتورطين.