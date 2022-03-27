الأورمان: نستهدف كفالة ودعم زواج 10 آلاف فتاة يتيمة بمناسبة شهر رمضان

قررت جمعية الأورمان مضاعفة نشاطها الخيري في عام 2022، وذلك من خلال كفالة وزواج 10 آلاف فتاة يتيمة في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر المختلفة، بالتزامن مع قدوم شهر مضان الكريم لأول مرة مع يوم اليتيم والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام.

مضاعفة النشاط الخيري

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية هذا العام، ولأول مرة، تحتفل بأجواء شهر الخير شهر رمضان المبارك بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم أول جمعة من شهر أبريل، موضحا أن احتفال هذا العام سيأخذ شكلا مميزا، من خلال مضاعفة النشاط الخيري باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأكثر احتياجا في القرى الأكثر فقرا وفي جميع المجالات، من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم، فضلاً عن دعم زواج الفتيات اليتيمات وكفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات، من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها.

الاحتفال بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل

وأضاف أن احتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدا، وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها ومنذ أن أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من 19 عاما أن تكون الجمعة الأولى من شهر أبريل انطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام وتحقيقاً لهدف الاحتفال بيوم اليتيم، بتوجيه أنظار الرأي العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.

وأوضح «شعبان» أن الجمعية تتيح التبرع لصالح دعم زواج الفتيات اليتيمات بمبلغ 7500 جنيه أو على أقساط ممتدة بمبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 15 شهرا، أو المشاركة بسهم بـ250 جنيها، وذلك ليستطيع أهل البر المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

دعم غير القادرين في النجوع والقرى

كما أكد أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة، نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب جميع المحافظات والتجمعات القبلية والبدوية داخل الجمهورية، وبخاصة القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وأنها ستستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساهمت في زواج عدد 19893 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الجمعية لها.