افتتاح فعاليات مؤتمر «اللغة والهوية في التعليم العربي» بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الرابع عشر – الدولي الحادي عشر للغة والهوية في التعليم العربي، والذي تنظمه جمعية الثقافة من أجل التنمية بالاشتراك مع الجامعة، ويستمر على مدار يومين.

ورحب رئيس جامعة سوهاج بجميع المشاركين بالمؤتمر من كبار التربويين بالجامعات العربية والمصرية، مؤكداً أهمية أوراق العمل التي يتناولها المؤتمر والمتعلقة بمناقشة قضية اللغة والهوية في التعليم العربي، والحاجة الماسة لتلك النوعية من المؤتمرات في الوقت الراهن.

أكثر من 100 ورقة بحثية

ومن جانبه ، قال الدكتور مصطفى رجب رئيس المؤتمر، إن عدد الأوراق المشاركة في المؤتمر بلغ أكثر من 100 ورقة عمل، تتناول قضية اللغة والهوية من مجالات مختلفة، منها المناهج الدراسية والسينما المصرية، والإعلام العربي التربوي، وكيفية تنمية مستوى اللغة العربية لدى أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية، ومكانة اللغة العربية مع وسائل التواصل الرقمي.

وأوضح، أن الجلسات يشارك فيها أكثر من 100 بحث من كافة الجامعات المصرية والجامعات العربية ممثلين عن دولة مختلفة منها المملكة العربية السعودية، وقطر، وفلسطين، والجزائر، وليبيا، والإمارات، إضافة إلى مشاركة جهات حكومية منها وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار، موجهاً شكر للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لرعايته ودعمه لتنفيذ المؤتمر سنوياً.

قافلة طبية لـ«صيدلة سوهاج»

في سياق آخر، نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، قافلة طبية في قرية الشواولة بالمنشاة، تحت عنوان «رواء»، وذلك ضمن إحتفاله بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسه، في ضوء تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لخدمة القرى والنجوع الأكثر إحتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الغير قادرة وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

5 تخصصات طبية مختلفة

وأكد الدكتور مجدى القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، أن جامعة سوهاج تسعى على تنظيم مثل تلك القوافل الخيرية، والتي تأتي ضمن أهداف الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مضيفاً أن القافلة تضمنت 5 تخصصات طبية مختلفة تحت إشراف أطباء متخصصين، وذلك حرصاً على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة لهم، في مجال التوليد وأمراض النساء ، والأطفال، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الجهاز الهضمي والباطنة.