خريطة قوافل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شرق مدينة نصر «صور»

انطلقت، صباح اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين والأجانب في أحياء محافظة القاهرة، وتستمر الحملة حتى 30 مارس الجاري، وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتنسيق المستمر بين الأحياء ومديرية الشؤون الصحية لتذليل أي عقبات والوصول إلى الفئات المستهدفة من الحملة حفاظا على سلامتهم، وتركز الفرق الطبية على مكاتب الصحة ومحطات المترو والقطار والمياديين والنوادي ومواقف السيارات وبجوار المساجد والكنائس.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وتابع العميد أحمد انور عباس،رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة شرق مدينة نصر الطبيه توزيع المراكز المتنقلة للحملة القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بحي شرق مدينة نصر، وشملت مناطق مدينة الأمل والحي العاشر وزهراء مدينة نصر وغيرها، وذلك فى إطار تنسيق الجهود الصحية المبذولة بين الحي والمؤسسات الصحية.

مواقع الفرق الثابتة شرق مدينة نصر

وفيما يتعلق بمواقع الفرق الثابتة خلال حملة شلل الأطفال بمنطقة شرق مدينة نصر الطبية، فهي كالتالي:

- مسجد صقر قريش.. صقر قريش

- مسجد أبو بكر الصديق صقر قريش

- مسجد بر الوالدين الطوب الرملي

- مسجد عباد الرحمن السويسري «ب»

- مسجد الصحابه السويسري «أ»

- مسجد الرحمن الواحة

- مركز شباب الحى العاشر الحى العاشر

- المحلاوي المنطقة العاشره

فى زهراء مدينة نصر

- عيادة الجيش

- مسجد ماجد شاكر

- مسجد فاطمه الزهراء

- مسجد أحمد منسي

- مسجد على بن أبى طالب

- مسجد الرحمة المهداة

- مسجد النور

- مكتب الأمن

- مركز طبى الحى الثامن الحى الثامن

- مسجد فيض الرحمن مساكن مصر للتعمير

- مسجد متولى الشعراوى مساكن الشروق

- عصارة المثلث التبة

- كنيسة العذراء التبة

- مسجد البشير النذير العزبةالقديمة

- الحج حسن الاسيوطى شهداء التحرير

- جامع شحاته العزبة الوسطى

- مسجد الحرمين العزبة الوسطى

- مسجد الهداية

- مسجد صهيب العزبة القديمة

- دار الأمة الحى العاشر (أفارقة)

- دار قبيلة كوشى التبة (أفارقة)

- مقر اللاجئين المطبعة (أفارقة)

- حضانة الجيش القديمة المطبعة (أفارقة)

- جمعية أرض الطيبين شهداء التحرير