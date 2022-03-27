أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-3-2022 في مصر .. الدولار مستقر

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 -3-2022 في البنوك المختلفة تباينا سعريا ليستقر الدولار فيما تراجع الريال واليورو.

وكانت أسعارالعملات الأجنبية والعربية سجّلت ارتفاعا مقابل الجنيه، الأسبوع المنتهي، ويأتي على رأسها الدولار واليورو، والدينار الكويتي والريال السعودي والجنيه الإستراليني والدرهم الإماراتي.

وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

وعرضت أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي المصري، كالتالي:

سجّل سعر صرف بيع الدولار بـ 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 20.286 جنيه مقابل 20.0733 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 24.3057 جنيه، مقابل 20.0583 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.4504 جنيه للبيع مقابل 57.8115 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي 4.8999 جنيه للبيع مقابل 4.8847 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0042 جنيه مقابل 4.985 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار اليوم الأحد 27 -3-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.32 جنيه، فيما وصل سعره في بنك أبو ظبي الأول إلى 18.35جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار منها.

وجاء بنك مصرف أبو الإسلامى كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، إذ سجل سعره 20.108 جنيه، فيما جاء المصرف العربي الدولى كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.1685 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي أعلى سعر في بنك مصر بسعر 4.8847 جنيه، كما يعد بنك hsbc الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.89 جنيه.

وعُرض الجنيه الإستراليني في بنك مصرف أبو ظبى الأسلامي، كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 24.1513 جنيه، وبنك كريدي أجريكول الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0583 جنيه.

وجاء بنك saib في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.07 جنيه، وصُنِف بنك cib الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.3321 جنيه، واحتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر4.9857 جنيه، فيما جاء بنك بلوم كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9959 جنيه.