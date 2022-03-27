سعر الدولار اليوم الأحد 27-3-2022 بمصر.. مستقر وزيادة في حصيلة البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 27-3-2022 في البنوك، ليباع بسعر 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

وأشاد خبراء مصرفيون لـ«الوطن»، بقرارات البنك المركزي بشأن رفع الفائدة، مؤكدين أنها ضربت يد من حديد تجاه الأزمات وكذلك ساهمت في جذب مليارات الجنيهات للبنوك وزيادة حصيلتها ووفرته؛ ما أدى إلى قدراتها على تدبير الاعتمادات المستندية للاستيراد، وفقا لـ علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار اليوم

وجاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة قائمة البنوك التي يُباع لها الدولار الأمريكي بأعلى سعر، بقيمة 18.32 جنيه، فيما جاء بنك أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك تشتري منه الدولار بـ18.35 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

- بيع الدولار في البنك الأهلي المصري بسعر 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سجل الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.42 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء.

- سجل الدولار في بنك مصر نحو 18.38 جنيه للبيع، مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في الكويت الوطني نحو 18.35 جنيه مقابل 18.25 جنيه للشراء.

- سجل الدولار في بنك المشرق نحو 18.35 جنيه، مقابل 18.25 جنيه للشراء.

- بيع الدولار في البنك المركزي بنحو 18.375 جنيه، مقابل 18.244 جنيه للشراء.

- بيع الدولار في ميد بنك بسعر 18.35 جنيه، مقابل 18.25 جنيه للشراء.

الجنيه يتفوق على عدة عملات

وسجّل الجنيه المصري تفوقًا أمام عدد من العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 27-3-2022، على النحو التالي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.074.

- سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 0.42.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري 0.012

- سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 1.251.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي مقابل الجنيه المصري 4.407.

- سعر بيع الدولار النيوزيلندي مقابل الجنيه المصري 12.940.

- تباع عملة هريفينا الأوكرانية بسعر 0.627.

- سعر بيع الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري 0.182.