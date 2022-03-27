سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-3-2022 في مصر

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن بيع وشراء سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 27 مارس، وذلك في إطار حرصها على تلبية اهتمام المواطنين بسعر العملة الخليجية التي تحظى بإهتمام قطاع عريض داخل السوق المصرية، خصوصا بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وحرصا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، تقدم من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الأحد الموافق 27 مارس من عام 2022، وفق آخر تعاملات صباحية وردت اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد نحو 58.60 جنيه للشراء، و61.0 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وجاء الدينار الكويتي اليوم ليسجل نحو 56.96 جنيه للشراء و61.02 للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

كما شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 60.64 جنيه للشراء 61.08 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الكويتية في بنك مصر بنحو 58.24 جنيه للشراء و60.99 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي 55.90 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع اليوم في بنك المصرف المتحد.

ووصل في بنك عودة نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 57.16 جنيه للشراء و62.89 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي لسعر 58.24 جنيه للبيع و60.01 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد نحو 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء، وسجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.71 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه.