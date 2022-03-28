«طبيب الغلابة» فكرة لا تموت.. بدأها «مشالي» وانتشرت في جميع محافظات مصر

لا تنتهي فكرة طبيب الغلابة التي كانت لقبا للدكتور محمد مشالي، حيث سار على نهجه عشرات الأطباء، بعدما وجدوا المرضى يعزفون عن الذهاب للأطباء بسبب غلاء قيمة الكشف التي تتجاوز 500 جنيهاً في بعض الأحيان بخلاف تكاليف التحاليل والأدوية والأشعة، والذي تنازل عنهم الدكتور مشالي لينال شهرة واسعة ويحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب، ثم تأثر به الكثيرون من الأطباء وساروا على دربه.

الدكتور مشالي رمز طبيب الغلابة

على الرغم من وفاته منذ أكثر من عام، إلا أنّ الدكتور محمد مشالي لا يزال رمزا للعطاء والإنسانية، حيث كان أول من حصل على لقب «طبيب الغلابة»، وذاع صيته في جميع أنحاء العالم، خاصة بعدما رفض مليون جنيه وعيادة فاخرة في أرقى المناطق، والتي قدمهم له «غيث» الإماراتي، طالبا منه أن يتبرع بها للجمعيات الخيرية، ووافق على قبول هدية سماعة طبية فقط.

جاء ذلك بعدما ظل يقدم خدماته الطبية مقابل 10 جنيهات وبالمجان في معظم الأحيان طوال سنوات، بسبب رؤيته لطفل أشعل النيران في نفسه لإصابته بالسكر وعدم امتلاك والدته أموالا لشراء الأنسولين، فحرق نفسه قائلاً: «أنا موتت نفسي علشان أوفر لك حق الأنسولين تربي أخواتي بيه»، فاحتضنه وقتها «مشالي» لينقذه ولكنه مات في حضنه.

دكتور ألفونس: يوم أسبوعيا للكشف المجاني

وفي مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، خصص الدكتور ألفونس جرجس بباوي يومي الأحد والاثنين 27 و28 مارس، لتوقيع الكشف على مرضى القلب، والضغط، ومتابعة مرضى السكر بالمجان، كما خصص يوم الخميس من كل أسبوع للكشف المجاني على المرضى.

الدكتور عادل خفّض الكشف 45%

وفي مدينة الفيوم، خفّض الدكتور عادل استشاري جراحات العظام والعمود الفقري، قيمة الكشف لتخفيف الأعباء عن المرضى، بنسبة 45% لتصبح 60 جنيهاً بدلاً من 110 جنيهاً، كما أكدّ أنّ بابه مفتوح لمن لا يمتلك المال.

الدكتور محمد يقدم خدماته مجانا للبسطاء

وفي مدينة الفيوم أيضا، اشتهر الدكتور محمد أشرف أخصائي الأسنان بأنّه طبيب الغلابة، حيث يقدم خدمات الكشف والحشو وعلاج مشاكل الأسنان بالمجان لغير القادرين، كما أنّ قيمة الكشف تدفع لديه مرة واحدة مدى الحياة وتبلغ قيمتها 50 جنيهاً فقط.

حسام يفتح أبواب عيادته للبسطاء

وفي محافظة دمياط، يفتح الدكتور حسام الصعيدي، استشاري أمراض العيون ومدير مستشفى الرمد، أبواب عيادته التي تقع في حي شعبي بسيط، لأهالي محافظة دمياط بالمجان، وبكشف رمزي 10 جنيهات لمن يمتلك مالاً.

الكشف بـ10 جنيهات لدى طبيب الغلابة بالبحيرة

ذاع صيت الدكتور خالد مصطفي، أخصائي الأنف والأذن، بمحافظة البحيرة، وامتلأت عيادته بالمرضى، بعدما قرر تخفيض سعر الكشف من 40 جنيها إلى 10 جنيهات فقط منذ عام 2019 قائلاً أنّ التجارة مع الله أفضل المكاسب، الأمر الذي جعله يستغل بناته الطبيبات الثلاثة يارا وياسمين وآلاء في فتح مركز طبي متكامل بسعر كشف 10 جنيهات للتخفيف عن المرضى.

الكشف بـ 20 والعلاج مجانا بالمنيا

وفي محافظة المنيا، اشتهر الدكتور بهجت فهمي، بكونه طبيب الغلابة، حيث افتتح عيادته قبل سنوات طويلة في منزل قديم مبني من الطوب اللبن بقرية طنبدي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ويفتح أبوابها لكل صاحب علة سواء امتلك مالاً يدفعه أو ضاقت به السبل، ولم يرفع سعر الكشف لديه عن 20 جنيهاً طيلة أكثر من 40 عاماً، مما جعله معشوقاً لأهالي قريته، خصوصاً أنّه يشتري الأدوية لهم على نفقته الخاصة.

الكشف بـ 20 جنيها عند الخواجة

وفي طنطا بمحافظة الغربية، ذاع صيت أمير الخواجة، طبيب جراحة عامة، الذي اشتهر بـ «طبيب الغلابة»، منذ أكثر من 30 عاما، حيث أنّ قيمة الكشف لديه 20 جنيهاً فقط، وكان يخصص يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف المجاني على المرضى غير القادرين، لكنه أعاد تنظيم الوقت ليجعل الكشف بالمجان متاحاً كل يوم بمواعيد معينة، تتخللها فترة كشف لا تزيد عن 20 جنيهاً.

الدكتور مصطفى يخدر المرضى بالمجان

على الرغم من بلوغه سن التقاعد، إلا أنّ الدكتور مصطفى سليمان، ابن مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، استمر في عمله كمتطوع بالمجان ودون الحصول على أي أجر في قسم التخدير بمستشفى المحلة العام، لخدمة بلده والمستشفى الوحيدة في المحلة التي تعمل بالمجان.

محمد علي: الكشف بـ10 جنيهات ويومين للفقراء

على الرغم من أنّه تجاوز الـ80 عاما، إلا أنّ الدكتور محمد علي لا يزال يقدم خدماته لأهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، حيث أخذ على عاتقه مساعدة البسطاء والفقراء والمحتاجين منذ تخرجه من الجامعة، فحدد قيمة الكشف بـ 10 جنيهات فقط منذ عام 2003 وحتى الآن، بالإضافة إلى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع للكشف بالمجان على البسطاء.

وكشف عن أنّ والده كان يعاني من البواسير، وأجراها لدى أحد الأطباء المشهورين بالمنيا ويدعى محمد عامر، والذي كان كشفه وقتها جنيهاً رغم مهارته والأطباء الآخرين كان كشفهم يبلغ 7 جنيهات، كما أنّه أجرى العملية لوالده مقابل 10 جنيهات فقط، فاتخذه قدوة له وسار على دربه.

طبيب الغلابة بشمال سيناء: الكشف بـ25 جنيها

ذاع صيت الدكتور علي الفقي، بعد خدمته للمرضى منذ أكثر من 35 عاما، مما جعل المرضى يتوافدون عليه من كل حدب وصوب بمناطق شمال سيناء، حيث أنّ الكشف لديه 25 جنيهاً فقط، وبالمجان لغير القادرين، كما أنّه يذهب لمنازل المرضى بدون أجر، كما أنّه يتحمل نفقة العلاج ويصرفه بالمجان لغير القادرين.

الميرغني: خال أي يتيم وشقيق أي أرملة

وفي محافظة المنوفية اشتهر الدكتور خالد الميرغني استشاري باطني وأطفال، بلقب طبيب الغلابة، والذي كان يقدم خدماته للمرضى مقابل 10 جنيهات فقط يدفعها للإيجار، كما أنّه كان يتنازل عنها ويكشف للمرضى البسطاء بالمجان ويشتري لهم الأدوية على نفقته الخاصة، مما جعل الأهالي ينظمون مسيرة ليلية ويقفون أسفل منزله ويدعون له بعدما أجرى عملية جراحية في الصدر.

طبيب الغلابة فتح عيادة دكتور مشالي

افتتح الدكتور حسني قطب، طبيب الغلابة الجديد، عيادة الطبيب الراحل محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، نظراً لحاجة المواطنين الشديدة للعلاج بأجر رمزي، وذلك بعدما قام بتطويرها على نفقته الخاصة، لتقدم الكشف بـ 15 جنيها فقط، قائلاً: «سنرحل ويبقى العمل، والعيادة ستكون رمزاً للعطاء».