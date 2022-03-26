طبيب غلابة جديد بالفيوم.. الكشف بالمجان لمرضى القلب والسكر والضغط

بين الحين والآخر، يطل علينا طبيب يؤدي رسالة الطب السامية، يتجاهل الأرباح المالية، ويسعى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى دون السعي وراء تحقيق ثروة من ذلك، ليحصل على لقب طبيب الغلابة التي يطلقها المرضى كتكريم للطبيب الذي يشعر بهم ويخفف الأعباء عنهم، كان آخرهم طبيب قبطي خصص يوماً كل أسبوع لتوقيع الكشف الطبي على مرضى القلب والضغط والسكر بالمجان في عيادته الخاصة بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، ليدعو له المسلمون والأقباط ويطلقون عليه لقب «طبيب الغلابة».

يومان متتاليان للكشف المجاني

وطبع الدكتور ألفونس جرجس بباوي الذي اشتهر بلقب طبيب الغلابة، عدة أوراق دعائية، تم توزيعها على المارة في الشوارع بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، ليخبر المرضى فيها بفتحه أبواب عيادته أمام مرضى القلب والضغط، ومتابعة مرضى السكر بالمجان دون أي مقابل، يومي الأحد والاثنين، 27 و38 مارس الجاري، بدءاً من الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساءً في عيادته الخاصة.

يوم كشف مجاني أسبوعياً

وأوضح الدكتور ألفونس، أنّه قرر أيضاً تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع طوالي شهر رمضان المبارك، للكشف بالمجان على المرضى، وذلك مساهمةً منه في تخفيف الأعباء على المرضى طوال الشهر الكريم، نظراً لارتفاع الأسعار، وزيادة حاجات المواطنين طوال شهر رمضان خصوصاً من الأكل والشرب، فقرر تحمل العبء معهم وتحمل تكاليف الكشف، ويكفيهم تكلفة الأدوية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

باب عيادته مفتوح للجميع

وكشف الدكتور ألفونس، أنّ عيادته تقع في شارع البحر بسنورس، ويعرفها الجميع، مؤكداً أنّ باب عيادته مفتوح للجميع في أي وقت، وأنّه لن يتأخر عن تقديم الخدمة الطبية لأي مريض حتى وإن لم يكن يملك المال.

طبيب الغلابة الثاني خلال أسبوع

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور ألفونس هو الثاني الذي يحصل على لقب طبيب الغلابة بمحافظة الفيوم خلال أسبوع، حيث سبقه الدكتور عادل غيث استشاري جراحات العظام والعمود الفقري، الذي قام بتخفيض قيمة الكشف لديه بنسبة 45% تخفيفاً على المواطنين، مع تقديم الخدمة بالمجان للمحتاجين.